ONLINE: Veľká cena Kanady 2025 dnes, formula 1 LIVE (F1, preteky)

Zdravím všechny příznivce královny motorsportu, Formule 1, a vítám Vás u dnešní velké ceny Kanady. Čeká nás 10. závodní víkend mistrovství světa vozů formule 1. Závod je na programu na 20:00 a u přenosu jste všichni srdečně zváni.



Circuit Gilles Villeneuve:

je městská trať nacházející se poblíž města Montreal. První velká cena se zde jela v roce 1978. Samotný okruh má délku 4361 metrů, nachází se na něm 14 zatáček, z čehož je 9 pravých a 5 levých. Na okruhu jsou celkem 3 DRS zóny, které napomáhají množství předjížděcích manévrů.



Ohlédnutí za velkou cenou Španělska:

Velká cena Španělska byla oproti očekáváním velice zajímavou a kontroverzní. O vše podstatné se postaral Max Verstappen. Od začátku se na čele držel Oscar Piastri a Lando Norris. Max Verstappen a RedBull šli do toho agresivně a odvážnými strategiemi tlačil na McLareny. Po třetím pitstopu však přišel Safety Car a McLareny mohli přezout. Do boxů jel po 4. i Verstappen, nicméně mu zbyli jen tvrdé gumy, což oproti měkkým na ostatních vozech byla značná nevýhoda. Již při restartu měl kontakt s Leclercem a manévr s Russellem. Inženýr ho vyzval, aby pozici vrátil. Max to chtěl udělat rafinovaně a pustit ho před sebe, nicméně to poslal hned zpátky pod něj. Srazil se s Britem a dostal trest. Max jednoduše vybuchl. Dostal i tři trestné body a je jen bod od zákazu startu. Suverénně stylem start – cíl vyhrál Oscar Piastri.



Lance Stroll:

Lance Stroll se nezúčastnil velké ceny Španělska. Z oficiálního vyjádření týmu se mu vrátila bolest v zápěstí po nehodě z roku 2023. Z neoficiálních zdrojů však prosakovalo, že po nepovedené kvalifikaci vybuchl na lidi s týmu a rozbil vybavení garáže. Spekulovalo se, že nebude k dispozici ani v domácí Kanadě. Lance je ale připravený doma jezdit.



Kalendář na rok 2026:

V týdnu před velkou cenou Kanady byl vydán oficiální kalendář na sezónu 2026. Nepřekvapivě se tam již nenachází italská Imola, kterou nahrazuje velká cena Španělska na okruhu v Madridu. Zůstala i Barcelona, která bude nově jako velká cena Katalánska.