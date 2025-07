Zhodil zo seba opičáka, podal najlepší výkon histórie. Nechápem, čo sa stalo, vraví Hülkenberg

Podarilo sa mu to rozprávkovým spôsobom, v scenári, ktorý by tvorcovia nedávno vydaného veľkofilmu o F1 s Bradom Pittom pravdepodobne označili za príliš neuveriteľný.

„Je to dobrý pocit. Čakali sme na to naozaj dlho, však?,” priznal Hülkenberg po búrlivých oslavách v boxovej uličke.

„Vždy som vedel, že to v nás niekde je, že to mám niekde v sebe... Je to dosť neskutočné, úprimne. Ani presne neviem, ako sa to všetko zomlelo, ale boli to šialené podmienky, mix sucha a mokra. Veľkú časť pretekov to bolo o prežití.

Myslím, že sme jednoducho boli úplne naladení. Správne rozhodnutia, správne pneumatiky v správnom okamihu. Žiadne chyby – a hej, jednoducho neuveriteľné.“