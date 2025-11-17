Dcéra hviezdneho jazdca F1 smeruje do McLarenu. Stala sa najmladšou v rozvojovom programe

LONDÝN. Dcéra dvojnásobného majstra sveta formuly 1 Miku Häkkinena sa zaradila do rozvojového programu McLarenu.
Štrnásťročná Ella, ktorá dosiahla úspechy na európskej motokárovej scéne, sa stala jeho najmladšou členkou. V pondelok o tom informovala britská BBC.
Häkkinen, ktorý s McLarenom získal titul v rokoch 1998 a 1999, verí, že jeho dcéra by mohla vo formule zažiariť.
„Ella je mimoriadne talentovaná pretekárka. Nehovorím to len ako otec, ale aj na základe pozorovania očami bývalého špičkového jazdca,“ povedal pred mesiacom pre fínske noviny Ilta-Sanomat.
K Häkkinenovej sa pripojí aj 19-ročná Britka Ella Stevensová, ktorá ako jediná žena triumfovala v najväčšej britskej motokárovej triede.
„Hoci si uvedomujem, že pre zvýšenie zastúpenia žien v motoristickom športe je ešte potrebné urobiť viac, som nesmierne hrdý na pokrok, ktorý sme v tejto oblasti dosiahli.
Dúfam, že toto dá signál všetkým talentovaným motokáristkám, jazdkyniam, inžinierkam, mechaničkám, marketérkam a účtovníčkam, že náš šport je otvorený pre všetkých,“ uviedol šéf tímu Zak Brown.