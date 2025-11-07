McLaren odmieta tímové príkazy. Radšej prehráme titul, naznačil Brown

SAO PAULO. Šéf tímu McLaren z motoristického seriálu MS monopostov F1 vyhlásil, že radšej prehrá majstrovský titul s Maxom Verstappenom, než aby uprednostnil jedného zo svojich jazdcov v boji o titul.
Zak Brown to povedal v rozhovore pre podcast Formula One 'Beyond the Grid'.
McLaren má v súčasnosti na čele hodnotenia dvoch jazdcov, Landa Norrisa a Oscara Piastriho delí len jediný bod.
Spomenutý štvornásobný svetový šampión Holanďan Verstappen zaostáva za vedúcim Norrisom len o 36 bodov.
"Máme dvoch jazdcov, ktorí chcú vyhrať majstrovský titul. Hráme ofenzívne, nie defenzívne. Radšej by som mal remízu medzi našimi jazdcami a prehral o bod, než aby sme povedali jednému, že nemôže vyhrať, pretože sme hodili mincu," povedal Brown.
Pripomenul tiež vyvrcholenie finále sezóny 2007, keď jazdci Mclarenu Fernando Alonso a Lewis Hamilton stratili titul v prospech Fína Kimiho Räikkönena o jediný bod.
"Ak by sa to stalo znova, radšej by som mal takýto výsledok, než aby sme hrali na jedného z naišch jazdcov. Sme pretekári a ideme pretekať," dodal.
Verstappen sa v ostatných šiestich pretekoch výrazne priblížil k lídrom, jazdci McLarenu stratili konzistenciu. Piastri, ktorý viedol šampionát od apríla, prišiel o post lídra po víťazstve Norrisa v Mexiku.