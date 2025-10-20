    V McLarene musia zostať pokojní. O tomto je F1, odkazuje šéf po Austine

    Lando Norris
    Lando Norris (Autor: TASR/AP)
    TASR|20. okt 2025 o 12:03
    Verstappen dramatizuje boj o titul.

    AUSTIN. Šéf McLarenu Andrea Stella sa snaží upokojiť svojich jazdcov po víkendovej Veľkej cene USA seriálu majstrovstiev sveta F1.

    Holanďanovi Maxovi Verstappenovi sa podarilo triumfom v sobotňajšom šprinte a nedeľňajších pretekoch stiahnuť manko na Brita Landa Norrisa a Austrálčana Oscara Piastriho.

    Úradujúci majster sveta stráca päť podujatí pred koncom tohtoročného seriálu na Norrisa už len 26 bodov a na vedúceho Piastriho 40 bodov. Celkovo zostáva v hre ešte 141 bodov.

    „V prvom rade musíme zostať pokojní. Teraz čelíme tomu, že je tvrdá konkurencia v boji o víťazstvo v pretekoch a prvenstvo v poradí jazdcov. O tomto je F1. Bolo až nezvyčajné, ako ľahko sme robili veci. Je to proces, počas ktorého si zvykáte na tlak. Nechceme stratiť radosť z toho, čo robíme.

    Chceme sa dostať do bodu, aby sme podávali čo najlepšie výkony, ale treba mať z toho radosť a tiež to brať privilégium, že v takejto situácii vôbec môžeme byť. Treba odvádzať dobrú robotu a potom sa výsledky dostavia,“ cituje agentúra DPA Stellu.

    Verstappen vyhral tretie z predchádzajúcich štyroch podujatí a na Piastriho stiahol už 64 bodov. V hre zostáva aj možnosť určenia tímovej jednotky v McLarene v zostávajúcom priebehu šampionátu.

    „Tieto dvere nezatvoríme do momentu, pokiaľ sa o to nepostarajú čísla,“ dodal šéf stajne Stella.

