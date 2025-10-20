Verstappen to chcel zabaliť, zrazu bojuje o zázrak. Red Bull dostal aj kurióznu pokutu

BRATISLAVA. Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher a Lewis Hamilton sú doposiaľ jediní pretekári F1, ktorí získali minimálne päť majstrovských titulov.
Legendárny Nemec dokonca na začiatku tisícročia dominoval natoľko, že päť zo svojich siedmich titulov získal vo farbách Ferrari v neprerušenej sérii.
Ide o rekord, ktorý sa tesne nepodarilo vyrovnať Vettelovi, Hamiltonovi a zdalo sa, že po štyroch tituloch sa skončí aj víťazná šnúra Maxa Verstappena.
Po domácej Veľkej cene Holandska strácal na vedúceho Oscara Piastriho 104 bodov a podľa slov poradcu Red Bullu Helmuta Marka ho viac než súboj o titul zaujímali preteky GT3 v Nürburgringu, ktoré aj vyhral.
O necelé dva mesiace je však situácia iná. Verstappen je späť a v McLarene sa musia obracať, aby sa na pohľad dominantná sezóna neskončila sklamaním.
Z Austinu s maximom bodov
McLaren naposledy získal jazdecký titul v roku 2008, keď v pamätnom súboji s Brazílčanom Felipem Massom rozhodol v prospech Hamiltona jediný bod.
V aktuálnej sezóne už má britský tím s veľkým predstihom konštruktérsky titul vo vrecku, no možno viac ako súperov riešil interné papájové pravidlá.
Jeho jazdci mali kontakt v Singapure, smolne sa navzájom vyradili počas šprintu v Austine a najmä v posledných veľkých cenách stratili dominantnú pozíciu.
Naopak, Verstappen vyhral tri zo štyroch pretekov, plus spomenutý šprint.
V Singapure ho zdolal iba George Russell z Mercedesu, a tak pred záverečnými piatimi podujatiami znížil svoje manko na Piastriho na 40 bodov.
Po nedeľňajšej Veľkej cene USA dostal otázku, či by veril človeku, ktorý by predpovedal takýto scenár. "Nie, nazval by som ho idiotom," odpovedal.
Verstappen predviedol v Austine dokonalé výkony. Vyhral obe kvalifikácie a následne z pole position dvakrát triumfoval a získal maximum bodov.
"Našli sme spôsob, ako pracovať s autom. Samozrejme, nasadili sme nejaké vylepšenia, ale pochopili sme ho o čosi lepšie. Posledné súťažné víkendy mali hladší priebeh ako predošlé," povedal 28-ročný Holanďan.
Nechtiac pomohol aj Leclerc
Komentátor Števo Eisele po pretekoch v Singapure povedal, že pokiaľ by Verstappen získal v tejto sezóne titul, bol by to najväčší formulový zázrak.
Dnes je k nemu o dosť bližšie a matematicky je to v jeho rukách.
"Vieme, že musíme byť perfektní až do konca sezóny, aby sme mali šancu. Ideme od pretekov k pretekom. Ak uspejeme, bude to úžasné. Ak nie, spravili sme pre to všetko a postarali sa o vzrušenie," doplnil.
VIDEO: Štart Veľkej ceny USA formuly 1 2025
V Austine vyhral už štvrtýkrát v kariére. Po skvelej kvalifikácii bol favoritom, zvládol štart a potom už len dával pozor na manažovanie pneumatík.
Situáciu mu uľahčil Charles Leclerc. Po prvej zákrute sa dostal pred Landa Norrisa, dlho ho držal za sebou, čo znamenalo čas pre Verstappena. Marko vtipkoval, že by Monačanovi mal poslať zopár kartónov Red Bullu.
Norris po pretekoch zhodnotil, že druhé miesto bolo maximum, čo mohol získať: "Keďže som ledva predbehol Ferrari, určite by som nepredbehol Red Bull."
Štvornásobný majster sveta dosiahol piaty triumf v sezóne, celkovo 68. a zároveň 122. pódiovým umiestnením vyrovnal zápis Sebastiana Vettela.
"Myslím si, že keď sledujete jazdu Maxa, tak sledujete, ako sa píše história. Vždy, keď vyjde na trať, nás prekvapí. Je citlivý na veci, ktoré niekedy nevidíme," povedal šéf Red Bullu Laurent Mekies.
Slovami chvály nešetril ani Jonathan Wheatley, ktorý bude v budúcej sezóne šéfom Audi, no dlhých 18 rokov bol dôležitý článok úspechov Red Bullu.
"Maxa nikdy nemôžete odpisovať. Bola ho radosť sledovať, bol dominantný. Keby som bol v McLarene, pozeral by som sa do spätných zrkadiel," uviedol.
Páska za 50-tisíc eur
O tom, že Red Bull nevzdáva boj o titul a bude oň tvrdo bojovať svedčí aj kontroverzný moment, ktorý napokon stál tím z Milton Keynes 50-tisíc eur.
Po začiatku zahrievacieho kola sa všetci členovia tímov musia urýchlene presunúť do boxov, no jeden z mechanikov rakúskej stajne tak neurobil.
Namiesto toho chcel odlepiť sivú lepiaci pásku, ktorá bola prilepená na bariére po ľavej ruke Norrisa. Pre Brita bola bodom, vďaka ktorému sa mal lepšie trafiť do svojho miesta na štartovom rošte.
Jazdci majú z kokpitu pomerne obmedzený výhľad a nie je výnimkou, že dostávajú tresty za zle postavenie na štarte. Aj pre to majú takéto pomôcky.
"V predpisoch nie je nič, čo by bránilo tímom umiestňovať značky týmto spôsobom a rovnako nič nebráni ostatným súťažiacim v ich odstraňovaní.
Preto sa tento čin neobjavil v oficiálnej dokumentácii. Priestupok spočíval v nedodržaní pokynov príslušných komisárov," píše portál autosport.com.
Red Bull sa vo svojich vyjadreniach bránil, no zrejme len v tíme vedia, či išlo o nedorozumenie alebo snahu ovplyvniť súpera pred štartom.
Takisto sa dá polemizovať o tom, či je takýto čin v duchu fair-play alebo či je predzvesťou toho, aké zákulisné ťahy možno očakávať v súboji o titul.
Piastri nepanikári a verí si
Na čele šampionátu je naďalej Oscar Piastri, ktorý však nemá za sebou vydarené obdobie. V Baku narazil do bariéry, v Singapure sa hneval za kontakt s tímovým kolegom, no a v Austine bol prakticky neviditeľný.
Absolútne sa nechytal na tempo Lewisa Hamiltona, ktorý nemá byť jeho súperom. Hoci má jazdec Ferrari o vyše 200 bodov menej, v USA bol lepší.
"Bol to očividne ťažký víkend a v zopár posledných pretekoch sa náskok trochu zmenšil. Stále však verím, že môžem vyhrať šampionát," povedal Piastri.
Jeho sebadôvera vyplýva aj z toho, že majstrovské súboje už zvládol v F3 či F2. Výkonmi, akým bolo šieste miesto v Austine, však titul v F1 do zbierky nepridá.
"V šampionáte je pred nami ešte dlhá cesta. Ak sa nám opäť podarí nájsť správny smer a ja svoje tempo, potom nemám obavy. Stále by som radšej bol tam, kde som, ako kde sú Lando s Maxom," dodal 24-ročný pretekár.
Austrália čaká na majstra sveta F1 od úspechu Alana Jonesa v roku 1980, no Piastri vedie pred Norrisom už len o 14 bodov. Verstappen stráca ďalších 26.
V nedeľu je na programe Veľká cena Mexika a kým jazdci McLarenu na okruhu bratov Rodríguezovcov ešte nevyhrali, Verstappen zaútočí na šiesty triumf.