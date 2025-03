Nechaj ma, opakoval frustrovaný Hamilton inžinierovi. Hnevala ho aj zlá stratégia

Začiatkom týždňa Hamilton v Albert Parku zaujal svojim outfitom, keď prišiel do paddocku v čiernom obleku, no pod sakom nemal nič oblečené.

V premenlivých podmienkach ho sklamala zlá stratégia. Nakrátko sa síce ocitol na čele pretekov, no bolo to preto, že jazdci hromadne odišli do boxov.

Sám išiel do boxov neskôr a napokon prekvapivo skončil za jazdcami ako piaty Alex Albon, šiesty Lance Stroll či siedmy Nico Hülkenbeg.

"Myslel som si, že si povedal, že nebude veľa pršať. Premeškali sme skvelú príležitosť," povedal Hamilton vo vysielačke Adamimu a okrem toho mu viackrát pri udeľovaní pokynov hovoril: "Prosím, nechaj ma."

Napravia si reputáciu v Číne?

Hamilton neskôr povedal, že je vďačný za to, že sa mu podarilo dokončiť preteky, v ktorých z dvadsiatich monopostov až šesť havarovalo.