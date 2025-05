Krádež ako z hollywoodskeho filmu. Norris traťovým rekordom pokazil radosť domácich fanúšikov

Tretí najrýchlejší čas patril Austrálčanovi Oscarovi Piastrimu, ktorý vedie priebežné poradie šampionátu.

Štvrtý skončil Leclercov tímový kolega Lewis Hamilton, avšak čelí vyšetrovaniu komisárov za údajné zdržanie Maxa Verstappena počas rýchleho kola.

"Trvalo to dlho, ale stálo to za to. Cítim sa skvele," povedal nadšený Norris. "Monako je nádherné, ale zároveň najťažšia trať. Získať pole tu, proti domácemu hrdinovi, je veľký moment."

Po siedmich pretekoch stráca Norris na tímového kolegu Piastriho len 13 bodov. Keďže sa v Monaku ťažko predbieha, pole position predstavuje obrovskú výhodu. Navyše, tento rok je povinné absolvovať druhú zastávku v boxoch, čo môže zamiešať kartami.

Leclerc však nestráca nádej: "V tejto sezóne nemáme auto na víťazstvá, ale tento víkend to vyzeralo dobre. Zo štartu na druhom mieste to bude náročné, ale uvidíme."

Pre stajňu Mercedes sa sobotná kvalifikácia zmenila na fiasko. Mladý Kimi Antonelli, jazdiaci prvú sezónu vo Formule 1, havaroval na konci prvej časti a obsadil až 15. miesto.

Jeho tímový kolega George Russell mal problémy s elektronikou a jeho monopost sa zastavil v tuneli. Inžinier mu cez vysielačku len sucho oznámil: "Koniec hry. Mrzí ma to."