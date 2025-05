ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Monaka 2025 dnes, formula 1 LIVE (F1)

Tréninky



Loňský král Charles Leclerc byl před odjezdem na svojí domovskou trať poměrně skeptický. Hned po závodě minulý týden v Imole řekl, že se necítí na obhajobu. Ale zatím v tréninkách se mu dařilo. Jak první, tak i druhý trénink naprosto opanoval a nechal všechny konkurenty za sebou. V prvním tréninku jej na pomyslném pódiu doplnil Max Verstappen a Lando Norris, v tom druhém zase Oscar Piastri a Lewis Hamilton.



V prvním tréninku došlo ale ke srážce mezi Leclercem a Strollem, za který mohl stoprocentně kanadský jezdec Astonu Martin a od komisařů za to inkasoval trest jedné pozice na startu do finálního závodu. Ve druhé části se opět červenalo, a to po incidentu v první zatáčce, kdy lídr šampionátu Oscar Piastri narazil do zdi. I když už maršálové mávali červenými vlajkami, tak Oliver Bearman nedodržel pravidla a dostal od komisařů penalizaci až deseti míst.