ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Emilia Romagna 2025 dnes, formula 1 LIVE (F1)

Zdravím všechny formulové fanoušky! Formule 1 se tento víkend vrací do Evropy, přičemž první zastávkou na starém kontinentu je slavná Imola, kde bude právě kvalifikace nesmírně důležitá. Boj o umístění na startu do nedělního závodu vypukne již v 16:00 a u přenosu je každý fanoušek královny motorsportu srdečně vítán.



Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari:

Na okruhu, jenž nese jméno zakladatele Ferrari Enza a jeho syna Dina, je totiž velmi obtížné předjíždět. Trať dlouhá 4,909 kilometru má pouze jednu DRS zónu, která se nachází na cílové rovince. Ta v Imole ale paradoxně není úplně rovná, a tak je i s otevřeným zadním křídlem těžké se před pomalejšího soupeře dostat. Italský okruh zato čítá 19 zatáček, některé z nich navíc patří mezi ty nejvyzývavější vůbec. Takovou je kromě Acque Minerali i první zatáčka Tamburello, která se do dějin motorsportu smutně zapsala v roce 1994, kdy zde tragicky havaroval Ayrton Senna. Následně však okruh prodělal změny, po kterých zde drží rekord okruhu Lewis Hamilton z roku 2020 (1:15,484).



Páteční tréninky:

Oba volné páteční tréninky patřily McLarenu. Oscar Piastri s Landem Norrisem obsadili dvakrát první dvě příčky a potvrzují svou letošní formu. V prvním volném tréninku je na pomyslném pódiu doplnil Pierre Gasly na Alpinu, odpoledne se se svým Williamsem činil Carlos Sainz. A jak se dalo v Imole očekávat, i tentokrát došlo k nehodám, přičemž prvně nezvládl poslední úsek trati Gabriel Bortoleto, druhý trénink pak přerušil ve štěrku zaparkovaný monopost RB Isacka Hadjara.



Aktuální rozložení sil:

Oscar Piastri přijel do Imoly již druhý víkend po sobě jako vedoucí pilot šampionátu (131 bodů), jeho kolega Lando Norris ztrácí (115) a jistě se bude snažit překlopit momentum na svou stranu. Úřadující mistr světa Max Verstappen (99) se svůj Red Bull snaží pravidelně dostávat co nejvýše, s papájovými už ale ani on nezvládá držet tempo. Čtvrtému Georgovi Russellovi (93) se během závodů daří unikat kamerovým záběrům, nikoliv však vysokým bodovým přídělům, a tak může i on být kandidátem na umístění v první řadě.

Domácí tifosi poprvé přivítají Lewise Hamiltona v červeném monopostu, a přestože Ferrari původně avizovalo masivní upgrady, nelze nakonec očekávat, že se stáj z Maranella oproti posledním nezdařilým víkendům posune výrazně vpřed.