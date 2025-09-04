Antonelli na seba prevzal zodpovednosť za kolíziu s Leclercom. Bola to hanba, priznal

MONZA. Taliansky pilot Kimi Antonelli na seba prevzal zodpovednosť za kolíziu počas nedeľnej VC Holandska.
V priebehu pätnásteho podujatia seriálu MS F1 vrazil do Charlesa Leclerca z Ferrari a vyradil ho z pretekov.
K incidentu došlo v 53. kole. Jazdec Mercedesu sa pokúsil zaútočiť na Leclerca v ľavotočivej klopenej zákrute, pričom do Monačana odzadu vrazil.
Dostal za to 10-sekundovú penalizáciu a neskôr aj ďalšiu (5-sekundovú) za prekročenie rýchlosti v boxoch.
„Ku kontaktu s Leclercom došlo, čo nebolo ideálne. V tej chvíli som cítil, že mám do toho ísť, pretože som mal pocit, že je to moja jediná šanca. Bola to hanba a je to na mňa,“ uviedol 19-ročný Antonelli.
VIDEO: Nehoda Antonelliho s Leclercom
Na štvrtkovej tlačovej konferencii pred VC Talianska v Monze tiež oznámil, že Leclercovi sa po pretekoch osobne ospravedlnil.
Po májovej VC Emilia Romagna, ktorú nedokončil pre problémy s monopostom, sa pred domácimi divákmi predstaví druhýkrát.
„Boli to moje prvé domáce preteky, dialo sa tam toho veľa vecí a svoju energiu som neriadil najlepším spôsobom. Najväčšie ponaučenie pre mňa je rozložiť si ju rovnomerne na celý víkend,“ dodal Talian podľa DPA.