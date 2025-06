Je mi to strašne ľúto, kajal sa Antonelli. Verstappenovi ukončil neuveriteľnú sériu

Pre Verstappena to bolo prvé odstúpenie v sezóne, ktoré ho nechalo na treťom mieste celkového poradia, už však so stratou 61 bodov na vedúceho Oscara Piastriho z McLarenu po 11 z 24 pretekov.

„Auto naberalo rýchlosť a náraz bol nevyhnutný. Je mi to strašne ľúto – tímu aj Maxovi, pretože on bol v tej chvíli už len pasažierom.“

Komisári rozhodli, že plná vina je na strane Antonelliho, a udelili mu okrem trestu na štarte aj dva trestné body do superlicencie.

„Som vonku, poriadne ma trafil,“ hlásil Verstappen do tímového rádia, pričom pridal aj neslušné slovo.

„Je to jednoducho smola, podobne ako včera v kvalifikácii,“ povedal neskôr pre Sky Sports.„Ale úprimne, tento víkend sme nemali ani takú dobrú rýchlosť, takže je to pre nás veľká škola, ako to spraviť lepšie nabudúce.

Moje nastavenie sa nemení. V minulosti sme toho vyhrali veľa. Niekedy musíte akceptovať, že tentoraz nevyhráte, a len sa snažiť odviesť maximum.“

Verstappenovo odstúpenie ukončilo jeho sériu 31 veľkých cien v rade, kde zakaždým bodoval. Jeho tisíce fanúšikov na Red Bull Ringu sa tak nedočkali toho, aby videli svojho hrdinu bojovať.