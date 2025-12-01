Verstappen s novým kolegom v Red Bulle. Budúcnosť japonského pretekára je nejasná

Isack Hadjar sa od budúcej sezóny stane definitívne novým tímovým kolegom Maxa Verstappena v Red Bull Racing.
Júki Cunoda musí uvoľniť miesto a v roku 2026 preňho nebude šanca ani v sesterskom tíme Racing Bulls.
Red Bull Racing to má oficiálne potvrdiť počas utorka.
Túto informáciu potvrdzujú viaceré zdroje pre De Telegraaf. V nedeľu večer, hneď po tom, čo sa Verstappen stal víťazom Veľkej ceny Kataru, prebehlo v Red Bulle vrcholné rokovanie medzi tímovým šéfom Laurentom Mekiesom, hlavným poradcom Helmutom Markom a najvyšším šéfom Oliverom Mintzlaffom.
Mekies potvrdil, že Red Bull v utorok zverejní novinky o jazdeckej zostave na budúci rok. Hovorca tímu na žiadosť odmietol reagovať.
Je však zrejmé, že počas tohto rokovania padlo definitívne rozhodnutie. Postup Hadjara nie je prekvapením a plánoval sa už mesiace vopred.
Francúzsko-alžírsky pilot má za sebou veľmi dobrú nováčikovskú sezónu v Racing Bulls, pričom vrcholom bolo tretie miesto v Zandvoorte.
Cunoda bol už po dvoch pretekoch tejto sezóny presunutý do Red Bullu, a to na úkor Liama Lawsona, ktorý putoval opačným smerom.
Lawson môže zostať v Racing Bulls. V sesterskej stajni dostane za kolegu osemnásťročného Arvida Lindblada.
Cunoda tak prichádza o svoje miesto vo Formule 1. Budúci víkend v Abú Zabí odjazdí svoju poslednú veľkú cenu za Red Bull.
Prvý piatkový tréning mimochodom vynechá, keďže každý pilot musí dvakrát za sezónu prenechať svoje miesto nováčikovi. Vtedy nastúpi Lindblad. Cunoda zatiaľ v tejto sezóne získal 33 bodov, oproti Verstappenovým 396.
Je možné, že Japonec zostane ako rezervný pilot, no to zatiaľ nie je jasné.