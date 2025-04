VIDEO: Sainz pobavil fanúšikov. Zabudol, že už nejazdí za Ferrari

Následne sa ospravedlnil v rádiu. "Nezabudni, že sme na začiatku," pripomenul Sainzovi do vysielačky jeho mechanik, ale už bolo neskoro. Informoval o tom web sport.cz .

"Kur*a, prešiel som cez to. Myslel som, že sme na konci, prepáčte," odpovedal Španiel.

"Dobre, teraz sa vráť na trať a skúsime to znova v ďalšom kole," povedal mu potom mechanik. Potom sa Sainz so smiechom ešte raz ospravedlnil, v ďalšom kole svoju chybu napravil a trafil do správnej garáže.