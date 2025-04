Ferrari po fiasku neprepadá panike. Leclerc: Je to frustrujúce, ale môžeme sa zotaviť

Leclerc a jeho tímový kolega Lewis Hamilton obsadili v úvodnej Veľkej cene Austrálie ôsme a desiate miesto, v Číne skončili na piatej a šiestej priečke, no oba monoposty boli neskôr diskvalifikované pre technické nezrovnalosti.

„Prvé dva preteky boli náročné,“ povedal Leclerc novinárom pred Veľkou cenou Japonska.

„Naša rýchlosť nebola taká, ako sme ju očakávali, a strata ďalších bodov po diskvalifikáciách bola pre tím veľkou ranou. No verím, že sme sa z toho poučili.“

Leclerc priznal, že Ferrari má stále vážne problémy s výkonnosťou monopostu a že Hamiltonovo víťazstvo v šprinte v Číne bolo predovšetkým zásluhou sedemnásobného majstra sveta.

„Naša výkonnosť, najmä v porovnaní s McLarenom, jednoducho nie je dostatočná,“ dodal Monačan.

„Nejde o to, ako ťažké je z auta dostať maximum, ale skôr o to, že tam momentálne to maximum chýba.

No dúfam, že malými krokmi dokážeme tú stratu postupne stiahnuť, začínajúc už tento víkend.“