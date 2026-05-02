Postavia mu sochu? Slovák ukončil 50 rokov čakania, Varšavu zaplavila biela lavína

Michal Gašparík vyhral Poľský pohár.
Pavol Spál|2. máj 2026 o 18:48
Senzačný úspech slovenského trénera.

Takéto večery píšu futbalové dejiny. A niekde medzi burácajúcimi tribúnami, morom bielych tričiek a chorálmi, ktoré sa niesli národným štadiónom, stál muž, ktorý tomu dal jasný smer – Michal Gašparík.

Len tí starší fanúšikovia Górniku si pamätajú posledné veľké úspechy klubu – 14. titul z roku 1988 či triumf v Superpohári v tom istom roku. Poslednú - veľkú trofej získal Górnik ešte za socializmu.

Na posledný, šiesty triumf v Poľskom pohári čakal Górnik ešte dlhšie – od roku 1972. Generácie fanúšikov vyrastali bez trofeje, ktorá kedysi patrila k identite klubu.

Až prišiel Gašparík.

Možno mu už čoskoro postavia sochu. A to je v poľskom klube sotva pol roka.

Siahať na hviezdy

Futbalisti Górniku Zabrze vyhrali Poľský pohár po takmer štyridsiatich rokoch. V sobotňajšom finále zdolali Raków Częstochowa 2:0. Pre klub, ktorý je z finančného hľadiska len priemerom poľskej ligy, ide o obrovský úspech – o návrat medzi elitu aspoň na jeden magický večer.

„S Michalom Gašparíkom na lavičke možno siahať na hviezdy,“ napísal Jacek Czaplewski z denníka Gol24.

A nebolo to len o výsledku. Bol to zážitok, ktorý mal všetko.

V aréne sa tiesnilo viac ako 50-tisíc ľudí. Podľa poľských médií prišlo až 30-tisíc fanúšikov nového víťaza pohára. Torcida mala jasnú prevahu. Tribúny zaplavila lavína v bielych tričkách, ktorá valcovala všetko naokolo.

Jeho mágia zmenila adresu. Slovák je hitom Poľska, nemá hviezdy, ale nápady

„Hraj, hraj ako za starých čias,“ revali fanúšikovia.

Priniesol vieru

A tak sa aj stalo.

Kolóny autobusov, minibusov a osobných áut smerovali od rána do hlavného mesta. K tomu štyri špeciálne vlaky a množstvo fanúšikov, ktorí sa hlásili na miesto už deň vopred. Všetko nasvedčovalo tomu, že sa schyľuje k niečomu výnimočnému.

Kto vládne na tribúnach, bolo jasné už hodinu pred výkopom. Torcida spustila ohlušujúci chorál, za sprievodu huslí sa nieslo štadiónom: „Górnik Zabrze, milujem ťa!“

Na ihrisku to malo rovnakú energiu.

Gašparík pritom nepriniesol len výsledky. Priniesol systém. A vieru.

„Nemáme najväčšie hviezdy, ale hráči nechávajú na ihrisku srdce,“ vyhlásil.

Górnik Zabrze - Raków Čenstochová 2:0 (1:0)

Góly: 32. Massimo, 65. Khlan

Jeho rukopis je čitateľný. Má rád moderné trendy vo futbale – zaviedol zmeny v stravovaní a tlačí klub k investíciám do analytických programov.

V Zabrzi pracuje najmä s mladými hráčmi, čo je výrazná zmena oproti jeho pôsobeniu v Trnave, kde staval na skúsených tridsiatnikoch.

Absolútny fenomén

Výsledok? Fungujúci tím.

A nie je to náhoda.

VIDEO: Górnik oslavuje triumf v pohári

Gašparík je v domácich pohárových súťažiach absolútny fenomén. Ak zrátame jeho pôsobenie v Spartaku Trnava a Górniku Zabrze, má bilanciu 35 víťazstiev v 39 zápasoch. To sú čísla, ktoré nevznikajú náhodou.

Už v Trnave naznačil, čo dokáže. Štyrikrát za sebou sa prebojoval do finále Slovenského pohára, pričom trikrát ho so Spartakom aj vyhral. V roku 2019 získal trofej ešte ako asistent trénera.

Teraz píše ďalší príbeh.

Žil z minulosti

Górnik bol kedysi gigant – v 60. až 80. rokoch zbieral tituly, celkovo ich má štrnásť. Za posledných tridsať rokov však maximálne vystúpil na piate miesto.

V minulej sezóne skončil deviaty, predtým šiesty.

Tréner Gašparík oslavuje zisk pohára v Poľsku. Jeho tím vo finále neinkasoval ani raz

Klub, ktorý žil z minulosti.

Dnes má prítomnosť. A možno aj budúcnosť.

Gašparík vrátil do Zabrze niečo, čo sa nedá kúpiť – vieru, že aj „obyčajný“ klub môže zažiť neobyčajné veci.

A v sobotu večer, pod tlakom desaťtisícov hlasov, to nebola len ilúzia. Bola to realita.

