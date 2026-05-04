Weiss do repre, Kováčik do Jamy levovej a všetky mobily Struhárovi (tréneroviny)

Tri kolá pred koncom dala pani notárka Irena Bošanská svoj podpis pod to, že ligu ôsmykrát po sebe vyhral Slovan.
Asi najslabší Slovan od čias Nikoho Papavasilia, ktorý sa počas celej sezóny snažil robiť všetko pre to, aby ligu držal v napätí.
Miestami mu to išlo lepšie ako kreativita v ofenzíve. O to viac si môžu hlavu o stenu búchať v Trnave, Dunajskej Strede a Žiline.
Šošonom sa ušiel Slovnaft Cup, keď si doma pochutili na Košiciach. DAC mal svoje svetlé chvílky, ale odchod Redziča spojený s maródkou, ktorá sa na jar vyrovnala priemerne veľkému korporátu počas Covidu, ho odpísal z boja o titul už v prvom jarnom zápase.
A Spartak sa najviac nakoniec potešil z úspechu Miša Gašparíka v Poľsku a prvenstvu v počte červených kariet.
Rozhodlo sa aj o osude trénera Calzonu. So SFZ sa dohodli, že sa nedohodnú a že každý si to vysvetlí po svojom. Celé to smrdí tak, ako sa na tento zväz patrí.
O nástupcovi Taliana rozhodne odborná komisia v zložení Ján Kocian, Oto Brunegraf a Ivan Kozák. Tak odborná, že to vyzerá na Vlada Weissa. To mohol Kováčik usporiadať SMS hlasovanie a nedopadlo by to inak.
Siedme kolo bolo iba štvorzápasové, kvôli finále Slovnaft Cupu boli zápasy Žiliny s Michalovcami a Košíc v Skalici odložené na 5. mája.
ŠK Slovan Bratislava - FK DAC Dunajská Streda 1:0
11 210 divákov
Slovanu stačilo na istotu titulu remizovať proti mužstvu, ktoré zatiaľ v lige trikrát porazil. Ak by tieto mužstvá hrali play-off na 4 víťazné zápasy, séria sa skončí po troch.
Weiss znovu na hrote vsadil na Grigera a asi je aj rád, že má Slovan titul vo vrecku tri kolá pred koncom, keď sa pozerá na svojich dvoch zranených útočníkov.
Prvú veľkú šancu mal Sandro Cruz, keď ho lahodne za obranou našiel Tigran. Sandro možno prekvapil sám seba,
Popovič jeho strelu kryl a z dorážky skúšal nájsť Grigera. Diongue na druhej strane mohol napodobniť Mira Káčera, ale Takáč stihol pri jeho strele od polky ihriska zacúvať.
DACu sa nedala vytknúť snaha, ale nie je to ten DAC z jesene, ktorý dokázal udrieť z každej druhej strely.
Prvý gól mal na svedomí Artur Gajdoš, ale to by Sandro Cruz nemohol do Kapanadzeho vletiť ako Fico na kolieskových do Višnového. O všetkom nakoniec rozhodol Ouro, keď šlapákom na Lobotkovu achilovku dostal od VARu červenú a už to bola iba otázka času.
DAC chvíľu kúsal v desiatich, šťastie skúšal cez výlety svojich stopérov, ale poistku zápasu pridal 10 minút pred koncom zápasu Tigran. Slovanu potvrdil ďalší titul, pre trénera Weissa už piaty po sebe. Preňho už niečo tak bežné, ako platiť faktúru za internet.
FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava 0:3
627 divákov
Po jarnej klasike Trnava - Slovan pokračovala aj tá druhá, proti Podbrezovej. Vďaka žalostnej forme železiarov mal však tento súboj náboj ako Dámsky klub.
A to aj napriek tomu, že po ihrisku behal po Slovensku obľúbený Radek Šiler. Tiež treba pochváliť aj hrací čas v nedeľu 19.00 na mieste, odkiaľ v tom čase už ani holuby nelietajú.
Platiť si za futbal nie je v Podbrezovej medzi najobľúbenejšími činnosťami, preto len niečo viac ako bežný priemer v Skalici.
A domáci klub znovu ukázal, že ak niekto zistí, čo sa stalo tímu, ktorý prvé jarné kolá demoloval súperov, dostane od Štefana Markulíka záznam z ľubovoľného tréningu našej repre pod Calzonom.
Spartak si odkontroloval celý zápas a Podbrezovú k tomu jej futbalu vôbec nepustil. Navyše ani obrana domáceho klubu sa v nedeľu nevyznamenala.
V 12. minúte stál pri priamom kope Roko Jureškin a celá obrana na čele s Juričkom v bráne, čakala center. Bol to center iný, skončíl vo vinkli.
Odpovedať sa snažil Galčík s Kováčikom, ale celé to bolo také jarné podbrezovské. A tak sa na výlet vybral Azango, na tú jeho kľučku mu skočil Sanusi a bolo 0:2. V derby síce Azango zahodil aj nemožné, ale aspoň dal gól v zápase, kde to nič neznamenalo.
Po polčase mal dva góly na nohe Gong a hlavne pri tom druhom mu Khorkheli poslal za obranu loptu, ktorá si pred spaním zaslúžila pohladkať, naliať kakao a prečítať rozprávku.
Zápas uzavrel práve Luka, keď sa k nemu dostala lopta po osi Koštrna - Kratochvíl. Spartak mal na kopačkách ešte aj góly číslo 4 a 5, Podbrezová by musela hrať do 8. mája, aby sa jej podarilo aspoň raz trafiť bránu.
MFK Ružomberok - FC Tatran Prešov 1:1
1 551 divákov
Stačilo vymeniť sedačky a v Ružomberku sa zišla pomerne slušná návšteva. A videla hlavne v prvom polčase Prešov, ktorý by sa za svoj výkon nemusel hanbiť ani na takom Interi Bratislava. Zeleno-bieli si koledovali o to, aby ich disciplinárka SFZ ihneď po zápase preradila do druhej ligy.
Pri góle Ružomberka bránili ako hovorca Juraj Čurný pri otázkach, či teda Calzona chcel kontrakt na 2 roky, na 4 roky a ako sa tváril, keď si pred ním Jano Kocian na salámovú pizzu dokrájal ananás z konzervy.
Polčasových 1:0 bolo ešte pre hostí milosrdný výsledok. Chrien pálil do brvna, ďalšie šance chytil Bajza. To možno fanúšikovia Prešova aj začali ľutovať svoj sobotný výlet do metropoly papiernickej výroby.
Cez polčas do toho Havrila jemne siahol a Prešov niečo musel zmeniť. Ideálne celú zostavu. Prvú veľkú šancu zahodil Barbosa, aktívny bol aj Bernát. Zlatý bod ale za bojovnosť vystrelil hosťom Medvedev.
Ten napriek tomu, že asi tušil, že kvalita finálky jeho ofenzívnych spoluhráčov korešponduje s kvalitou obrany Prešova, nevypustil nábeh. S kvalitou prihrávy mal pravdu, ale loptu zobral Mojžišovi a prekvapil aj Húsku.
Tu niekde sa datuje začiatok ofenzívneho futbalu v zápase. Veľkú šancu zahodil Hladík, keď s loptou špekuloval ako Calzona s projektom mládeže.
Aktívnejší bol ale Prešov. To, čo zahodil Landing Sagna, by sa malo vyučovať na FTVŠ. V 84. minúte si Tatolna povedal, že 11 minút v Ružomberku mu stačilo a po zákroku na Kelemena ho VAR vypýtal dole.
Prešov ale bod ukopal. A bolo mu to prd platné, keď si v nedeľu pozrel zápas Komárna.
AS Trenčín - KFC Komárno 1:2
909 divákov
Modré z neba, Jak se staví sen a Vilomeniny v jednom sa udiali v Trenčíne. Komárno, už bez Mikiho Radványiho, zobralo všetky tri body. Fialový klub vedel, že ak chce ligu zachrániť, musí niečo zmeniť. A dostavať štadión k tomu.
Trenčín môže veselo strácať body, kedy sa mu zachce. Takýto komfort v skupine o záchranu nečakal nikto. A aj proti Komárnu začali domáci v pekných, čisto bielych dresoch dobre. Po rohu hlavičkoval do žrde Mikulaj.
V prvom polčase sme videli iba tri strely na bránu, najkrajšou akciou tak bol hvizd Mariana Ruca.
V druhom polčase poslal varovanie Bayemi, keď pri vybiehaní zaváhal Slavíček. O pár minút mu z priameho kopu nedal šancu Filip Kiss, ktorý mu tam poslal takú bombu, že mohli evakuovať všetky základné školy v meste. Filip do toho dal všetko a pri góle sa zranil.
Odvtedy to bol zápas mnohých šancí, ktoré len vydokladovali, prečo sa mužstvá nachádzajú tam, kde sa nachádzajú.
Dobré xG by im nedal ani ten najväčší optimista. Až do 90. minúty, keď Mikulaj poslal dobrý center na Doesburga a v Prešove vypukla radosť, ako keby tam už konečne dostavali ten obchvat.
Domáci fotograf ešte ani nestihol vynadať brankárovi Komárna, ako to je na Sihoti dobrým zvykom a už sa naňho rútila ďalšia akcia. Na 2:1 mohol zápas otočiť David, ale mieril do brvna.
A tak sa v 93. minúte pri postrannej čiare zahral Mustafič na Garetha Balea, prešprintoval za obranu a našiel Gambolda. A ten našiel voľný priestor pod padajúcim Slavíčkom.
