Jedna séria sa už začala prestrelkou, Montreal čelí prekvapeniu. Dvojice 2. kola play-off NHL

Hokejisti Montrealu Canadiens postúpili do 2. kola play-off zámorskej NHL. O postup do finále konferencie budú bojovať s Buffalo Sabres, ktoré vyradilo Boston.
Kým Canadiens dohrali svoju sériu s Tampou Bay Lightning až v siedmom zápase, jedna zo sérii sa už začala hrať.
V úvodnom zápase Colorada Avalanche a Minnesoty Wild sledovali diváci divokú prestrelku, v ktorej "lavíny" vyhrali 9:6.
V ďalších zápasoch na seba narazia Anaheim Ducks a Vegas Golden Knights. Carolina Hurricanes si zmeria sily s Philadelphiou Flyers.