Jedna séria sa už začala prestrelkou, Montreal čelí prekvapeniu. Dvojice 2. kola play-off NHL

Hokejisti Montrealu Canadiens sa radujú po skončení siedmeho zápasu prvého kola play off zámorskej NHL Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|4. máj 2026 o 08:08
Hokejisti Montrealu Canadiens postúpili do 2. kola play-off zámorskej NHL. O postup do finále konferencie budú bojovať s Buffalo Sabres, ktoré vyradilo Boston.

Kým Canadiens dohrali svoju sériu s Tampou Bay Lightning až v siedmom zápase, jedna zo sérii sa už začala hrať.

V úvodnom zápase Colorada Avalanche a Minnesoty Wild sledovali diváci divokú prestrelku, v ktorej "lavíny" vyhrali 9:6.

V ďalších zápasoch na seba narazia Anaheim Ducks a Vegas Golden Knights. Carolina Hurricanes si zmeria sily s Philadelphiou Flyers.

Pavúk play-off NHL

NHL

