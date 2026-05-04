VIDEO: Montreal mal rekordne málo striel, ale postúpil. Slafkovský nedal gól do prázdnej brány

Hokejisti Montrealu Canadiens zvíťazili v siedmom zápase prvého kola play-off NHL na ľade Tampy Bay 2:1 a sériu vyhrali 4:3.
Postúpili tak do druhého kola, kde si zmerajú sily s Buffalom.
Skóre stretnutia otvoril v 19. minúte kapitán Habs Suzuki svojím prvým gólom v tohtoročnom play-off.
V prvej časti hry mal veľkú šancu aj Juraj Slafkovský, ale trafil len hornú tyčku.
Tampa Bay stav stretnutia vyrovnala v druhej tretine, keď James zmenil trajektóriu puku a poslal ho do brány Dobeša.
Montreal v druhej tretine ani raz nevystrelil na bránu súpera. Vôbec prvýkrát v histórii Canadiens sa tak stalo, že počas tretiny v play-off nezaznamenali ani jednu strelu.
Celkovo mali po dvoch tretinách len štyri strely na bránu.
Víťazný gól však prišiel z ich hokejky. V 52. minúte sa bejzbalovým bekhendom vo vzduchu presadil Newhook, ktorý prekvapil Vasilevského. Počas gólu bol na ľade aj Slafkovský.
VIDEO: Víťazný gól Newhooka
V závere zápasu hrala Tampa Bay bez brankára a Juraj Slafkovský sa s pukom dostal do útočného pásma, kde mal veľkú šancu rozhodnúť gólom do prázdnej brány. Zabránil mu v tom však brániaci Hagel.
Slafkovský len nechápavo krútil hlavou.
VIDEO: Zákrok Hagela proti Slafkovskému
Montreal zvíťazil 2:1 a predĺžil si sezónu aj napriek tomu, že na strely prehral jasne 9:29. K výhre im pomohol výborným výkonom brankár Jakub Dobeš, ktorého vyhlásili za prvú hviezdu stretnutia.
Čech sa stal piatym brankárom v histórii klubu, ktorý vyhral zápas číslo 7.
Deväť striel na bránu je novým negatívnym rekordom NHL v počte striel v play-off zápase, ktorý daný tím vyhral.
Zaujímavosťou je, že každý jeden zo siedmich zápasov série medzi Montrealom a Tampou skončil len jednogólovým rozdielom. Stalo sa to len tretíkrát v histórii NHL.
Útočník hostí Juraj Slafkovský v stretnutí nastupoval v druhom útoku a na ľade bol viditeľný smerom dopredu aj dozadu.
Hral najmä s Demidovom a Evansom, ale tréner St. Louis formácie striedal a v tretej tretine už hral v prvej formácii v zložení Slafkovský - Suzuki - Demidov.
Slovenský útočník dohromady odohral 21 minút a 25 sekúnd a bol druhým najvyťažovanejším útočníkom Montrealu. Pripísal si jednu strelu na bránu, jeden hit a plusový bod.
Obranca Tampy Erik Černák strávil na ľade 17:18 min. a zaznamenal blok a mínusový bod. Klubová sezóna sa pre neho skončila.
NHL - play-off (pondelok, 4. máj)
1. kolo - 7. zápas:
Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Góly: 34. James (D'Astous, Goncalves) – 19. Suzuki (Guhle, Josh Anderson), 52. Newhook (L. Hutson, Guhle)
/stav série: 3:4/
Štvrťfinále - 1. zápas:
Colorado Avalanche - Minnesota Wild
Góly: