VIDEO: Montreal mal rekordne málo striel, ale postúpil. Slafkovský nedal gól do prázdnej brány

Juraj Slafkovský (vpravo) a Jake Guentzel v siedmom zápase medzi Tampou Bay a Montrealom. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|4. máj 2026 o 03:06
Pre Erika Černáka z Tampy Bay sa sezóna skončila.

Hokejisti Montrealu Canadiens zvíťazili v siedmom zápase prvého kola play-off NHL na ľade Tampy Bay 2:1 a sériu vyhrali 4:3.

Postúpili tak do druhého kola, kde si zmerajú sily s Buffalom.

Skóre stretnutia otvoril v 19. minúte kapitán Habs Suzuki svojím prvým gólom v tohtoročnom play-off.

V prvej časti hry mal veľkú šancu aj Juraj Slafkovský, ale trafil len hornú tyčku.

Tampa Bay stav stretnutia vyrovnala v druhej tretine, keď James zmenil trajektóriu puku a poslal ho do brány Dobeša.

Montreal v druhej tretine ani raz nevystrelil na bránu súpera. Vôbec prvýkrát v histórii Canadiens sa tak stalo, že počas tretiny v play-off nezaznamenali ani jednu strelu.

Celkovo mali po dvoch tretinách len štyri strely na bránu.

Víťazný gól však prišiel z ich hokejky. V 52. minúte sa bejzbalovým bekhendom vo vzduchu presadil Newhook, ktorý prekvapil Vasilevského. Počas gólu bol na ľade aj Slafkovský.

VIDEO: Víťazný gól Newhooka

V závere zápasu hrala Tampa Bay bez brankára a Juraj Slafkovský sa s pukom dostal do útočného pásma, kde mal veľkú šancu rozhodnúť gólom do prázdnej brány. Zabránil mu v tom však brániaci Hagel.

Slafkovský len nechápavo krútil hlavou.

VIDEO: Zákrok Hagela proti Slafkovskému

Montreal zvíťazil 2:1 a predĺžil si sezónu aj napriek tomu, že na strely prehral jasne 9:29. K výhre im pomohol výborným výkonom brankár Jakub Dobeš, ktorého vyhlásili za prvú hviezdu stretnutia.

Čech sa stal piatym brankárom v histórii klubu, ktorý vyhral zápas číslo 7.

Deväť striel na bránu je novým negatívnym rekordom NHL v počte striel v play-off zápase, ktorý daný tím vyhral.

Zaujímavosťou je, že každý jeden zo siedmich zápasov série medzi Montrealom a Tampou skončil len jednogólovým rozdielom. Stalo sa to len tretíkrát v histórii NHL.

Útočník hostí Juraj Slafkovský v stretnutí nastupoval v druhom útoku a na ľade bol viditeľný smerom dopredu aj dozadu.

Hral najmä s Demidovom a Evansom, ale tréner St. Louis formácie striedal a v tretej tretine už hral v prvej formácii v zložení Slafkovský - Suzuki - Demidov.

Slovenský útočník dohromady odohral 21 minút a 25 sekúnd a bol druhým najvyťažovanejším útočníkom Montrealu. Pripísal si jednu strelu na bránu, jeden hit a plusový bod.

Obranca Tampy Erik Černák strávil na ľade 17:18 min. a zaznamenal blok a mínusový bod. Klubová sezóna sa pre neho skončila.

NHL - play-off (pondelok, 4. máj)

1. kolo - 7. zápas:

Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Góly: 34. James (D'Astous, Goncalves) – 19. Suzuki (Guhle, Josh Anderson), 52. Newhook (L. Hutson, Guhle)

/stav série: 3:4/

