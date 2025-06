Bývalý mechanik Red Bullu o Verstappenovi: Tento rok vyhrá jazdecký šampionát a potom to zabalí

BRATISLAVA. Ak by holandský pilot Max Verstappen chcel po tejto sezóne vymeniť pôsobisko, nemal by to jednoduché.

Top tímy už sú obsadené s výnimkou Mercedesu, ktorý sa však chystá predĺžiť zmluvu Georgeovi Russellovi.

Podľa jeho bývalého mechanika však existuje ešte iný a celkom reálny scenár.

Holanďan získal celkovo štyri majstrovské tituly, no tento rok to bude mať s obhajobou omnoho ťažšie. Sezóna 2025 sa však ani zďaleka nevyvíja podľa predstáv "červených býkov", píše web f1online.sk.