Šéf McLarenu ho len ťahal za nos a chcel ožobračiť, tvrdí advokát víťaza IndyCar. Padali ostré slová

LONDÝN. Šéf McLarenu Zak Brown poprel, že by „ťahal za nos“ Alexa Paloua prísľubmi miesta vo Formule 1. Povedal to v utorok, keď pokračoval súdny proces medzi jeho tímom a štvornásobným šampiónom IndyCar.
McLaren Racing žiada od Španiela približne 20 miliónov dolárov v rámci žaloby za porušenie zmluvy po neuskutočnenom prestupe spred troch rokov.
Palouovi právnici tvrdia, že nič nedlhuje, a obvinili McLaren, že sa ho snaží „úplne ožobračiť“.
McLaren je aktuálnym majstrom sveta Formuly 1 a zároveň vlastní tím Arrow McLaren v americkej sérii IndyCar.
Palouov právny zástupca Nick De Marco pri výsluchu Browna počas pojednávania na Najvyššom súde naznačil, že Američan má vo zvyku dávať „falošné sľuby o sláve vo Formule 1“ a povzbudzovať ľudí, len aby ich následne „odstrčil“.
De Marco uviedol, že Palou podpísal zmluvu výlučne s cieľom dostať sa do Formuly 1, no neskôr na sociálnych sieťach videl správu od Austrálčana Oscara Piastriho, že sa pripojí k tímu McLaren F1. Následne stratil v tím dôveru.
„Celý ten čas ste pána Paloua len ťahali za nos,“ povedal De Marco.
„Nikdy som Alexa neťahal za nos,“ odpovedal Brown. „Nikdy som mu nepovedal, že ho budeme zvažovať pre sezónu 2023... bola tam len určitá možnosť pre neho pripojiť sa k F1.“
Brown vo svojom svedeckom vyhlásení uviedol, že veril, že Palou by mohol byť „skutočným talentom“ vo Formule 1, no vždy ho udržiaval v realistických očakávaniach.
Povedal, že Piastri, ktorý je teraz lídrom šampionátu v súboji s Norrisom, podpísal jednoročnú zmluvu, a Palou bol „plán B“, ak by sa niektorý z pretekárov zranil.
Plán C rátal s tým, že Palou by nahradil Piastriho v roku 2024, ak by nováčik nesplnil očakávania.
Ako príklady uviedol Olivera Bearmana a Nycka de Vriesa, ktorí získali trvalé miesto v tímoch Ferrari a Williams po tom, čo zaskakovali ako rezervní jazdci.
Palou nakoniec zostal v tíme Chip Ganassi Racing a po svojom prvom titule z roku 2021 vyhral tri po sebe nasledujúce tituly v IndyCar od roku 2023 do 2025. Pridal aj triumf na Indianapolis 500.
De Marco obvinil Browna, ktorý v nedeľu oslavoval druhý po sebe idúci titul konštruktérov na Veľkej cene Singapuru a následne v pondelok priletel na súdne pojednávanie, že je vo veľkej časti svojej výpovede vyhýbavý a neúprimný.
Brown, ktorý dôrazne obhajoval svoju čestnosť, bol vypočúvaný aj o vymazaní správ na WhatsAppe a o komunikácii s inými jazdcami, vrátane Mexičana Pata O’Warda, ktorý jazdí za Arrow McLaren.
Počas napätej výmeny De Marco povedal, že Brown hovorí „úplné nezmysly, vymyslené na mieste“ — na čo Američan odpovedal, že nezmysly hovorí práve De Marco.
Brown bude čeliť ďalším otázkam v stredu, kým Palou príde na rad vo štvrtok, keď bude svedčiť.