Legendárny konštruktér zažije premiéru. Newey sa stane šéfom ambiciózneho tímu

Adrian Newey sa stane novým tímovým šéfom Astonu Martin od budúcej sezóny formuly 1 2026, informujú britské médiá.
Nahradí tak súčasného šéfa Andyho Cowella, ktorý prevezme novú pozíciu hlavného strategického riaditeľa pred prvou sezónou motorového partnerstva Astonu Martin s Hondou.
Pre Neweyho to bude premiérová skúsenosť na čele tímu F1. Vo formule 1 platí Newey predovšetkým ako konštruktér za veľkú autoritu, počas pôsobenia vo Williamsu, McLarene a Red Bulle oslavoval 12 jazdeckých a 13 tímových titulov majstra sveta.
Aston Martin, za ktorý jazdia Španiel Fernando Alonso a Kanaďan Lance Stroll, syn majiteľa tímu Lawrence Strolla, je v tejto sezóne v Pohári konštruktérov na ôsmom mieste z desiatich stajní.
„Počas posledných deviatich mesiacov som videl veľký individuálny talent v rámci nášho tímu. Teším sa na prevzatie tejto dodatočnej úlohy, keď sa budeme snažiť dostať do čo najlepšej pozície na súťaženie v roku 2026, kde budeme čeliť úplne novej situácii — Aston Martin sa stane továrenským tímom a zároveň nás čaká veľká výzva spojená s novými pravidlami," povedal Brit.
Tieto avizované zmeny majú dopomôcť tímu smerom k budúcej sezóne, ktorá prináša viaceré závažné zmeny technickej direktívy.
Podľa vlastníka Astonu Martin Lawrencea Strolla je toto rozdelenie kompetencií najlepšou možnosťou smerom k novému ročníku, ktorý prinesie veľké zmeny v pravidlách.
„Andy Cowell bol tento rok skvelým lídrom. Zameral sa na vybudovanie tímu svetovej triedy a na to, aby jeho členovia dobre spolupracovali, ako aj na podporu kultúry, ktorá opäť stavia pretekárske auto do centra našej činnosti.
Táto zmena vo vedení je spoločným rozhodnutím, ku ktorému sme dospeli v záujme tímu. Som tiež rád, že Adrian Newey sa ujme pozície šéfa tímu, čo mu umožní plne využiť svoje kreatívne a technické znalosti,“ uviedol Stroll pre oficiálnu webstránku tímu.
Newey sa tento rok pripojil k Astonu Martin ako akcionár a technický partner tímu po odchode z Red Bull Racing.