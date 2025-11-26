    Legendárny konštruktér zažije premiéru. Newey sa stane šéfom ambiciózneho tímu

    Adrian Newey.
    Adrian Newey. (Autor: REUTERS)
    Sportnet, ČTK, TASR|26. nov 2025 o 18:14
    ShareTweet0

    Najviac sa preslávil pôsobením v Red Bull Racing.

    Adrian Newey sa stane novým tímovým šéfom Astonu Martin od budúcej sezóny formuly 1 2026, informujú britské médiá.

    Nahradí tak súčasného šéfa Andyho Cowella, ktorý prevezme novú pozíciu hlavného strategického riaditeľa pred prvou sezónou motorového partnerstva Astonu Martin s Hondou.

    Pre Neweyho to bude premiérová skúsenosť na čele tímu F1. Vo formule 1 platí Newey predovšetkým ako konštruktér za veľkú autoritu, počas pôsobenia vo Williamsu, McLarene a Red Bulle oslavoval 12 jazdeckých a 13 tímových titulov majstra sveta.

    Aston Martin, za ktorý jazdia Španiel Fernando Alonso a Kanaďan Lance Stroll, syn majiteľa tímu Lawrence Strolla, je v tejto sezóne v Pohári konštruktérov na ôsmom mieste z desiatich stajní.

    „Počas posledných deviatich mesiacov som videl veľký individuálny talent v rámci nášho tímu. Teším sa na prevzatie tejto dodatočnej úlohy, keď sa budeme snažiť dostať do čo najlepšej pozície na súťaženie v roku 2026, kde budeme čeliť úplne novej situácii — Aston Martin sa stane továrenským tímom a zároveň nás čaká veľká výzva spojená s novými pravidlami," povedal Brit.

    Tieto avizované zmeny majú dopomôcť tímu smerom k budúcej sezóne, ktorá prináša viaceré závažné zmeny technickej direktívy.

    Podľa vlastníka Astonu Martin Lawrencea Strolla je toto rozdelenie kompetencií najlepšou možnosťou smerom k novému ročníku, ktorý prinesie veľké zmeny v pravidlách.

    „Andy Cowell bol tento rok skvelým lídrom. Zameral sa na vybudovanie tímu svetovej triedy a na to, aby jeho členovia dobre spolupracovali, ako aj na podporu kultúry, ktorá opäť stavia pretekárske auto do centra našej činnosti.

    ﻿Táto zmena vo vedení je spoločným rozhodnutím, ku ktorému sme dospeli v záujme tímu. Som tiež rád, že Adrian Newey sa ujme pozície šéfa tímu, čo mu umožní plne využiť svoje kreatívne a technické znalosti,“ uviedol Stroll pre oficiálnu webstránku tímu.

    Newey sa tento rok pripojil k Astonu Martin ako akcionár a technický partner tímu po odchode z Red Bull Racing.

    Formula 1 2025

    Formula 1

    Adrian Newey.
    Adrian Newey.
    Legendárny konštruktér zažije premiéru. Newey sa stane šéfom ambiciózneho tímu
    dnes 18:14
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Legendárny konštruktér zažije premiéru. Newey sa stane šéfom ambiciózneho tímu