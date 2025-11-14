Ani tretí gól Slovákov nemal platiť, tvrdí tréner Severných Írov. Videl faul

Druhý neuznaný gól Slovenska v zápase so Severným Írskom.
Druhý neuznaný gól Slovenska v zápase so Severným Írskom. (Autor: Sportnet/Matej Sagan)
15. nov 2025
Slovensko v Košiciach vyhralo nad Severným Írskom 1:0.

KOŠICE. Tréner severoírskej futbalovej reprezentácie Michael O'Neill hodnotil zápas proti Slovensku v kvalifikácii MS 2026 v Košiciach pre BBC iPlayer.

„Sme sklamaní, pretože sme v zápase odovzdali veľa. Tretí gól Slovákov nemal byť neuznaný, bol tam to jednoznačný faul na Ballarda,“ sťažoval sa 56-ročný kouč.

„Na to je VAR. Prvý gól bol s ofsajdu, čiary sú nakreslené a viditeľné. Potom druhý padol po hre rukou, ďalšie jasné rozhodnutie. A pri treťom mal zasiahnuť rozhodca.“

Trénerovi Severných Írov sa nepáčilo ani vylúčenie Ballarda po druhej žltej karte za faul na Lobotku v pridanom čase. „Žltá karta pre Daniela je vtip. Keď sa na to pozriete spätne, je to vtip,“ dodal.

Severoírsky stredopoliar Brad Lyons hrajúci za škótsky Kilmarnock komentoval súboj pre BBC Two NI: „Prehrať to takým spôsobom je naozaj frustrujúce,“ vravel. Aj on mal po rozhodujúcom momente zápasu pochybnosti.

VIDEO: Gól Tomáša Bobčeka

„V tej chvíli som si myslel, že to bol faul. Nepozeral som si to spätne, ale vyzeralo to, akoby sa ten chlap vrhol na Dana Ballarda. Kdekoľvek inde by to bol pravdepodobne faul.“

Severné Írsko stratilo po prehre v Košiciach šancu na prvé alebo druhé miesto v skupine. Ešte stále je však v hre o účasť v baráži MS 2026, ktorá sa bude hrať jar.

VIDEO: Stanislav Lobotka o neuznaných góloch

Slovenský futbalista Lukáš Haraslín v zápase proti Severnému Írsku.
Slovenský futbalista Lukáš Haraslín v zápase proti Severnému Írsku.
Najlepšiemu hráčovi nebol gól súdený. Pochvalu si zaslúži aj Calzona (hodnotenie)
Miroslav Kováčik|dnes 00:05
