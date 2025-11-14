ONLINE: Slovensko - Severné Írsko dnes, kvalifikácia MS vo futbale 2026 LIVE (skupina A)

KOŠICE. Slovensko a Severné Írsko dnes hrajú piaty zápas kvalifikácie MS vo futbale 2026 v skupine A.
Stretnutie hostí Košická futbalová aréna, úvodný výkop je naplánovaný na 20.45 h.
Kvalifikácia MS (Európa) Skupina A 2024/2025
14.11.2025 o 20:45
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Sev. Írsko
Prehľad
Rozhodca: Kovács..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu kvalifikácie na MS 2026 skupiny A medzi Slovenskom a Severným Írskom. Hrá sa v Košiciach.
Slovensko
Slovenských reprezentantov privíta vypredaná košická aréna. Atmosféra teda bude kvalitná. Zvyšok je už v rukách samotných hráčov. Realizačný tím uplynulý týždeň zverejnil prvotnú nomináciu na posledné dve stretnutia. Výbornou správou je, že sa vracia Denis Vavro po zranení a počíta sa aj so Stanislavom Lobotkom, oporou SSC Neapol.
V nominácii ale došlo k niekoľkým vynúteným zmenám. Na večernej štvrtkovej tlačovej konferencii to oznámil slovenský tréner Francesco Calzona s tým, že nemôže počítať s dvomi zranenými hráčmi – Mário Sauer, Adrián Kaprálik a absencia Ľubomíra Šatku a na 99 %. Skúsený stredopoliar Ondrej Duda vynechá zápas pre kartový trest.
Severné Írsko
V plnej sile nebudú hrať ani hostia. Kouč Michael O'Neill sa nebude môcť spoľahnúť na služby až troch kvalitných záložníkov. Charlesa s McCannom vyradili zranenia. Ethan Galbraith dostal rovnakú stopku ako náš Duda pre karty. Severné Írsko si udržalo teoretickú nádej na priamy postup zo skupiny. Reálnejší je ale prienik do baráže. Aktuálne tretie miesto nezaručuje ani jedno z toho. Hostia teda pricestujú poriadne motivovaní zobrať našim hráčom body aj po druhýkrát. Íri okrem nášho skalpu si pripísali ešte víťazstvo nad posledným Luxemburskom v pomere 3:1 hneď pri vstupe do prebiehajúcej kvalifikácie.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:45.