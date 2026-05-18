Kráľ Letnej a vicemajster sveta z Čile. Legendárny Košičan by oslávil deväťdesiatku

Košický rodák Andrej Kvašňák, ktorý najlepšie futbalové roky prežil v drese pražskej Sparty, by sa v utorok 19. mája dožil 90 rokov. Bol dlhoročným československým reprezentantom a vicemajstrom sveta 1962 z Čile.
Kvašňák sa stal ikonou pražskej Sparty, za mužstvo z Letnej odohral v rokoch 1960 až 1969 celkovo 433 stretnutí, z toho 202 ligových. Zomrel 18. apríla 2007 vo veku 70 rokov v Prahe po ťažkej chorobe.
V „rudom“ drese bol tvorcom hry, ktorý pomohol Sparte k dvom majstrovským titulom v rokoch 1965 a 1967. V roku 1964 s ňou vyhral vtedajší Československý i Stredoeurópsky pohár. Priaznivci pražského klubu si ho zvolili v roku 2000 aj za Sparťana storočia a ako prvý bol uvedený do Siene slávy AC Sparta Praha.
Kvašňák sa narodil 19. mája 1936 presne oproti ihrisku Jednoty Košice a s futbalom začínal práve na tomto štadióne. Po rokoch strávených v drese VSS Košice hral legendárny stredopoliar s kvalitnou hlavičkou ligu aj v Dukle Pardubice. V bývalej spoločnej československej lige dosiahol bilanciu 248 zápasov a 83 gólov.
V drese československej reprezentácie nastúpil v 47 stretnutiach a na konto si pripísal 13 gólov.
Najväčší úspech dosiahol na MS 1962 v Čile, kde bol členom strieborného mužstva. Štartoval aj na MS 1970 v Mexiku. Na ME 1960 získal bronzovú medailu. Premiérový medzištátny zápas odohral 1. mája 1960 a svoj reprezentačný debut oslávil gólom do siete Rakúska (4:0).
Svojimi dvoma poslednými presnými zásahmi v drese ČSSR pomohol vybojovať postup na MS 1970 v Mexiku - gól dal aj pri domácej remíze 3:3 s Maďarskom, aj v dodatočnom barážovom stretnutí v Marseille, ktoré Kvašňák a spol. vyhrali 4:1 a postúpili na šampionát do Mexika.
Na MS sa potom Kvašňák 6. júna 1970 v stretnutí s Rumunskom (1:2) rozlúčil s československou reprezentáciou.
Ako jeden z prvých československých futbalistov legálne pôsobil v zahraničí. V rokoch 1970 až 1974 hral v belgickom Mechelene. Po návrate z Belgicka ešte pôsobil vo Viktorii Žižkov (1972/73), v Turnove (1973-1975) a v Zličíne (1976/1977.
S aktívnou činnosťou končil ako 40-ročný. V ankete o najlepšieho slovenského futbalistu minulého storočia obsadil 7. miesto.