Nechceli vypadnúť, sú na prvom mieste. Odmena prišla v pohári

„Vedeli sme, že sa chystá reorganizácia tretej ligy a preto sme chceli byť v hornej polovici tabuľky. Po tom prvom zápase som si myslel, že to bude šichta, ako to uhráme,“ priznal predseda klubu.

Pre úspešnosť A-mužstva bolo kľúčové aj to, že sa vrátili bývalí hráči Matúš Otruba , Filip Kolorédy a Peter Sopúch . „Rozhodli sa, že pomôžu kubínskemu futbalu. Priviedli so sebou partiu ďalších chlapcov, ktorí tu kedysi hrávali. Tým pádom sa aj A-mužstve vytvoril výborný kolektív, ja som ešte taký nevidel,“ poznamenal Boris Brašeň s nadšením.

„V poslednom kole sme s Rakytovcami hrali prakticky o prvenstvo. Ak by sme zápas nezvládli, zimovali by sme na treťom mieste. Ten zápas mal všetko, tempo, gradáciu aj happy end v podaní nášho mužstva,“ dodal Bača.

„Predvádzali sme futbal na vysokej úrovni. Dostali sme sa do čela tabuľky. Vyzdvihol by som zápas s Martinom, čo je vyspelý súper. Mali sme aj kus športového šťastia a vyhrali sme 2:0 . Tento zápas ma utvrdil v tom, že budeme hrať o špicu tabuľky,“ uviedol tréner.

„Mali sme kompaktný tím so silnými individualitami. Máme hráčov, ktorým ladí útočný futbal. Individuality dali kvality do služieb kolektívu. V ofenzíve sme boli najlepší, ale v defenzíve trošku zaostávame,“ uviedol tréner Bača.

Vyvrcholenie v pohári

Okrem ligy sa Dolnému Kubínu darilo aj v pohári. V treťom kole Slovnaft Cup vyradil Liptovský Mikuláš po víťazstve 3:2, vo štvrtom mal na lopatkách aj ďalšieho ligistu zo Žiliny. Domáci vyhrávali už 2:0, no napokon Žilina aj so spornou penaltou zápas otočila.

„Škoda, že to dopadlo tak, ako dopadlo, no aj tak to bolo vyvrcholenie jesene. Som rád, že sme mohli hrať doma a ľudia si opäť našli cestu na kubínsky štadión,“ vyzdvihol predseda klubu Boris Brašeň.

„Zápas so Žilinou bol za odmenu, futbalový sviatok pre celé mesto. Pred výkopom som povedal, že s ligistami môžeme vyhrať jeden z desiatich zápasov, potom som to zmenil, možno by sme vyhrali jeden z piatich. Mrzí ma, že so Žilinou sme to nedotiahli do jedenástkového rozstrelu, bolo by to spravodlivejšie,“ uzavrel tréner Bača.