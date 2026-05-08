Dominancia pokračuje. Myjavčanky získali Slovenský pohár štvrtýkrát za sebou

Futbalistky tímu Spartak Myjava. (Autor: Spartak Myjava ŽENY- oficiálna stránka/Pyxel)
TASR|8. máj 2026 o 20:08
Vo finále zdolali bratislavský Slovan.

Finále Slovenského pohára žien

Spartak Myjava - ŠK Slovan Bratislava 3:0 (2:0)

Góly: 12. Dvořáková, 33. Jacenková, 54. Bogorová. Rozhodovali: Valentová - Alezárová, Rugolská

Diváci: 849

Futbalistky Spartaka Myjava získali štvrtýkrát za sebou Slovenský pohár. V piatkovom finále 18. ročníka v NTC v Senci zdolali Slovan Bratislava jednoznačne 3:0.

Góly Spartaka strelili Eliška Dvořáková, Radoslava Jacenková a v druhom polčase Andrea Bogorová.

Myjavčanky sa štvrtým prvenstvom osamostatnili na druhom mieste historickej tabuľky víťazov SP, keď sa odpútali od Partizána Bardejov (3).

Slovan nepridal do zbierky svoju siedmu pohárovú trofej, ale so šiestimi triumfami v rokoch 2009, 2011, 2012, 2013, 2018 a 2022 je stále najúspešnejší klub súťaže.

Hráčky Spartaka mali od úvodu navrch, v 12. minúte po rohovom kope najlepšie zareagovala na odrazenú loptu Dvořáková a poslala „kopaničiarky“ do vedenia.

O desať minút neskôr mohla zvýšiť vedenie Katarína Vredíková, no tiesnená z päťky prekopla bránu. Vyšlo to až v 33. minúte Jacenkovej, ktorá tečovanou strelou upravila na 2:0. Nádeje Slovana na víťazstvo definitívne zhasla po zmene strán Bogorová, ktorá sa v 54. minúte presadila po rohovom kope a strelila tretí gól Myjavy.

Slovanistky v 79. minúte reklamovali ruku Majy Dimitrijevičovej v šestnástke súpera, ale penalta sa nekopala. V samom závere dokázali „belasé“ ešte dvakrát trafiť brvno, výsledok sa však už nezmenil.

Hlasy po zápase

Iveta Neveďalová, trénerka Spartaka: „Sedemdesiat minút sme to mali pod kontrolou, dominovali sme, potom sily trochu ubudli. Slovan bol silný najmä zo štandardiek, ale vyhrali sme 3:0 a cieľ sme si splnili. Dali sme si pozor na štandardné situácie súpera, naopak, dokázali sme po rohových kopoch skórovať. Baby si to zaslúžili, v prvom polčase nepustili súpera k ničom. Budeme sa chcieť teraz nachystať na ligu, máme ešte päť zápasov, pokúsime sa vyhrať všetky, najmä sa dobre pripraviť na Slovan a Prešov.“

Andrea Bogorová, strelkyňa tretieho gólu Spartaka: „Za mňa mimoriadne náročný zápas. Prvý polčas mal extrémne tempo, v tom druhom už tempo opadlo. Takto má vyzerať finále s dvoma najlepšími tímami na Slovensku. Som strašne rada, že sme to vyhrali. Rozhodlo, že sme veľmi chceli a hrali sme v kľude.“

Vladimír Gligič, tréner Slovana: „Škoda, že sme prvý polčas nezachytili, boli tam individuálne chyby, takticky sme nespĺňali to, čo sme chceli. Spravili sme vzadu tri hrubé chyby, čo nás stálo inkasované góly. Som rád, že to baby nevzdali, vypracovali si šance, no góly nedali. V útoku nám chýbala koncentrácia. Bola to pre nás obrovská skúsenosť, ideme ďalej, bojujeme ešte o ligu.“

Prehľad víťazov Slovenského pohára žien

2008/09 Slovan Bratislava

2009/10 Slovan Duslo Šaľa

2010/11 Slovan Bratislava

2011/12 Slovan Bratislava

2012/13 Slovan Bratislava

2013/14 FC Union Nové Zámky

2014/15 FC Union Nové Zámky

2015/16 Partizán Bardejov

2016/17 Partizán Bardejov

2017/18 Slovan Bratislava

2018/19 Partizán Bardejov

2019/20 nedohratý ročník pre pandémiu

2020/21 nedohratý ročník pre pandémiu

2021/22 Slovan Bratislava

2022/23 Spartak Myjava

2023/24 Spartak Myjava

2024/25 Spartak Myjava

2025/26 Spartak Myjava

