Dvojtisícová dedina zdolala v jeseni okresné a aj krajské mesto

Na Myjavu sme si trúfali, to môžem otvorene priznať. Hlavne druhý polčas nám vyšiel dokonale, herne sme Myjavčanov predčili a otočili priebežný stav s kvalitným súperom krásnou strelou mladého Samuela Bohuša v 75. minúte na 2:1. O to lepšie sa po zápase počúvalo z úst hostí, že naše víťazstvo bolo zaslúžene.

Kalná dokázala triumfovať v 9. kole aj v krajskej Nitre, ktorá vám zobrala Clebera. Ako ste to v klube vnímali?

Odchod Clebera od nás bol nakoniec celkom logickým vyústením jeho pracovných i osobných záležitosti. Ale priznávam, osobne som to prijímal zo začiatku ťažšie. Chcelo to však čas, prešlo par týždňov a noví hráči v mužstve potvrdili, že každý je nahraditeľný. Pred zápasom v Nitre som sa Clebim porozprával, povedali sme si veci a život ide ďalej. Je rodinne založený, o jeho futbalových kvalitách rozprávať netreba, má to v životopise. U nás odviedol kus dobrej roboty a my mu prajeme všetko len to najlepšie. Som rád, že aj on na pôsobenie u nás spomína len v dobrom a nakoniec svedčia o tom aj jeho slová, ktoré mi povedal tesne po našom víťazstve v Nitre.

Ako si vaši fanúšikovia užili domáce víťazné derby s okresnými Levicami, ktoré rozhodol premenenou penaltou v 34. minúte Mpofu?

Bol to klasický derby zápas, v ktorom sme boli papierový favorit. V takýchto zápasoch to však neplatí. Na začiatku sme nevyužili pár dobrých šanci a po góle sme udržali súpera s ťažkosťami na dištanc. Aj keď Levice hrali u nás najlepšie stretnutie z tých, v ktorých som ich ja videl, dokázali sme to uhrať do víťazného konca.