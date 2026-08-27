Po postupe Fenerbahce vypukol v tuneli chaos. Lyon sa nezmieril s vypadnutím, píšu Turci

Po postupe futbalistov Fenerbahce Istanbul do ligovej fázy Ligy majstrov plnili titulky štvrtkových vydaní tureckej tlače aj nešportové udalosti, ktoré sa odohrali počas odvetného zápasu play off na pôde Olympique Lyon a najmä po jeho skončení.
Turecké médiá sa rozsiahlo venujú potýčke v tuneli vedúcom do útrob štadióna, v ktorej napadli hráča tureckého klubu Mattea Guendouziho. Správanie zástupcov domáceho Lyonu a jeho fanúšikov považujú za hodné opovrhnutia.
Turecký veľkoklub na čele so slovenským kapitánom Milanom Škriniarom zvládol nervóznu odvetu na trávniku Lyonu a po výhre 2:1 sa mohol radovať z návratu medzi európsku elitu.
Viac ako o priebehu zápasu sa však hovorilo o potýčke hráčov a členov realizačných tímov oboch mužstiev v tuneli po záverečnom hvizde.
Všetko odštartovali provokácie od Guendouziho, ktorý pri odchode z trávnika ukazoval fanúšikom Lyonu obscénne gestá. Cez zápas si však bývalý hráč Olympique Marseille vypočul množstvo urážok od domáceho publika.
Po oslavách postupu sa na Guendouziho podľa denníka L'Equipe snažil fyzicky zaútočiť tréner brankárov Lyonu a potýčky medzi oboma stranami eskalovali v útrobách štadióna. Domáci ultras verbálne urážali aj ďalšieho bývalého hráča konkurenčného Marseille Masona Greenwooda.
Lyon sa nezmieril s vypadnutím
„Fanúšikovia Lyonu sa počas celého zápasu venovali nielen fandeniu, ale aj urážkam hráčov Fenerbahce. Svoje o tom vedia najmä Guendouzi a Greenwood, ktorí v minulosti pôsobili v inom klube francúzskej ligy Olympique Marseile.
Lyon sa nezmieril s vypadnutím a spustil opovrhnutiahodný útok na Guendouziho,“ píše denník Fanatik a vracia sa k priebehu incidentov.
VIDEO: Zábery po zápase
“Udalosti nabrali spád po druhom góle Archieho Browna. Chuligáni na tribúne za bránkou Lyonu preskočili zábrany a pokúsili sa vniknúť na hraciu plochu. Hoci súkromná bezpečnostná služba tento pokus zmarila, napätie pretrvávalo počas celého zápasu.
Bola by to veľká nespravodlivosť, keby do Ligy majstrov postúpil Lyon a nie Fenerbahce. Klobúk dole pred hráčmi Feneru za to, ako to v tejto nepriateľskej atmosfére doviedli do postupového konca,“ dodáva Fanatik.
Nezabudnuteľná, výnimočná noc
Športový úspech Fenerbahce, ktoré sa do hlavnej fázy LM prebojovalo po 18 rokoch, sa v „krajine polmesiaca“ stretol s masívnou odozvou. Turecký futbal bude mať v ligovej fáze aj druhého zástupcu - Galatasaray, pričom oba istanbulské kluby spoznajú svojich súperov na štvrtkovom žrebe (18.00 h v Monacu).
„Bol to príbeh vzdoru. Nezabudnuteľná, výnimočná noc – doslova povstanie. V prvom polčase bol tím Fenerbahce presne taký, aký sme roky túžili vidieť. Boli úžasní,“ chválil denník Milliyet.