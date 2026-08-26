    Duplantis vníma, že kvalita žrde stúpla. Prináša to skutočnú zábavu, hovorí

    Armand Duplantis
    Armand Duplantis (Autor: TASR/AP)
    TASR|26. aug 2026 o 17:25
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    Švéda čaká ďalší mítingom Diamantovej ligy v Zürichu.

    Švédsky atlét Armand Duplantis vníma skutočnosť, že súťaže v skoku o žrdi v prebiehajúcej sezóne nabrali na kvalite a dramatickosti.

    Situáciu vo svojej disciplíne označil za bezprecedentnú a verí, že v závere sezóny žrdkári ponúknu fanúšikom ešte nejeden zážitok.

    Duplantis má už niekoľko rokov prívlastok fenomén skoku o žrdi a aj v tejto sezóne posunul hranicu svetového rekordu, celkovo už 15-krát a to na úroveň 631 cm. Jeho dominancia však už nie je taká výrazná ako v minulosti, jeho súperi sa mu začínajú približovať.

    Tento mesiac na mítingu Diamantovej ligy v Lausanne skončil Grék Emmanuil Karalis druhý výkonom 616 cm. Nikdy predtým sa nestalo, aby takáto hodnota nestačila na víťazstvo.

    „Je to neslýchané, v našej disciplíne je to bezprecedentná situácia. A prináša to skutočnú zábavu. Súťaže majú teraz úplne inú atmosféru. Myslím si, že toto ľudia chcú vidieť, vyrovnanú súťaž,“ uviedol Duplantis podľa AFP v stredu na tlačovej konferencii pred mítingom Diamantovej ligy v Zürichu.

    Armand Duplantis na mítingu Diamantovej ligy memoriál Kamily Skolimowskej v poľskom Chorzowe.
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    Na štadióne Letzigrund sa vo štvrtok bude konať záverečný regulárny míting najprestížnejšieho seriálu v sezóne. Nasledovať bude už iba finále v Bruseli 4. a 5. septembra.

    Organizátori mítingu si nenechali príležitosť pozvať elitu v skoku o žrdi, hoci v sezóne sa už uskutočnil predpísaný počet súťaží a súboje v Zürichu budú mimo bodovania DL.

    V behu na 400 m prek. sa predstaví aj slovenská reprezentantka Emma Zapletalová, ktorá sa pokúsi udržať si stopercentnú víťaznú bilanciu v sezóne.

    Atletika

    Atletika

      Armand Duplantis
      Armand Duplantis
      Duplantis vníma, že kvalita žrde stúpla. Prináša to skutočnú zábavu, hovorí
      dnes 17:25
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