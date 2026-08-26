Duplantis vníma, že kvalita žrde stúpla. Prináša to skutočnú zábavu, hovorí

Švédsky atlét Armand Duplantis vníma skutočnosť, že súťaže v skoku o žrdi v prebiehajúcej sezóne nabrali na kvalite a dramatickosti.
Situáciu vo svojej disciplíne označil za bezprecedentnú a verí, že v závere sezóny žrdkári ponúknu fanúšikom ešte nejeden zážitok.
Duplantis má už niekoľko rokov prívlastok fenomén skoku o žrdi a aj v tejto sezóne posunul hranicu svetového rekordu, celkovo už 15-krát a to na úroveň 631 cm. Jeho dominancia však už nie je taká výrazná ako v minulosti, jeho súperi sa mu začínajú približovať.
Tento mesiac na mítingu Diamantovej ligy v Lausanne skončil Grék Emmanuil Karalis druhý výkonom 616 cm. Nikdy predtým sa nestalo, aby takáto hodnota nestačila na víťazstvo.
„Je to neslýchané, v našej disciplíne je to bezprecedentná situácia. A prináša to skutočnú zábavu. Súťaže majú teraz úplne inú atmosféru. Myslím si, že toto ľudia chcú vidieť, vyrovnanú súťaž,“ uviedol Duplantis podľa AFP v stredu na tlačovej konferencii pred mítingom Diamantovej ligy v Zürichu.
Na štadióne Letzigrund sa vo štvrtok bude konať záverečný regulárny míting najprestížnejšieho seriálu v sezóne. Nasledovať bude už iba finále v Bruseli 4. a 5. septembra.
Organizátori mítingu si nenechali príležitosť pozvať elitu v skoku o žrdi, hoci v sezóne sa už uskutočnil predpísaný počet súťaží a súboje v Zürichu budú mimo bodovania DL.
V behu na 400 m prek. sa predstaví aj slovenská reprezentantka Emma Zapletalová, ktorá sa pokúsi udržať si stopercentnú víťaznú bilanciu v sezóne.