Slovan sa dostal do neba, píšu Slovinci. Celje bolo milimetre od historického úspechu

Na snímke hráč ŠK Slovan Bratislava a strelec víťazného gólu Cristian Martínez (uprostred) a generálny riaditeľ ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík ml. sa tešia spolu s ďalšími z víťazstva po odvetnom stretnutí play off Ligy majstrov vo futbale NK Celje - ŠK Slovan Bratislava.
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Na snímke hráč ŠK Slovan Bratislava a strelec víťazného gólu Cristian Martínez (uprostred) a generálny riaditeľ ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík ml. sa tešia spolu s ďalšími z víťazstva po odvetnom stretnutí play off Ligy majstrov vo futbale NK Celje - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
TASR|27. aug 2026 o 09:59
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Prečítajte si ohlasy médií na postup futbalistov Slovana do ligovej fázy Ligy majstrov.

Ohlasy médií na postup futbalistov ŠK Slovan Bratislava do ligovej fázy Ligy majstrov.

Úradujúci majster Slovenska sa po výhre v odvete play off na pôde slovinského NK Celje 2:1 po predĺžení predstaví historicky druhýkrát v hlavnej časti najprestížnejšej európskej klubovej súťaže.

24ur.com: „V Celje rezonuje po trpkej prehre slovo hrdosť. Hráči Celje boli minúty, centimetre a dokonca milimetre od historického postupu medzi európsku elitu.“

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Dnevnik.si: „Celje žilo futbalom, viac ako 13-tisíc fanúšikov na vypredanom štadióne snívalo o Lige majstrov, ale sen sa rozplynul v rieke Savinja. Slováci sa po góle Martineza a výhre 2:1 dostali do neba.“

Fotogaléria zo zápasu NK Celje - ŠK Slovan Bratislava (play-off Ligy majstrov)
Hráči Slovana sa tešia z gólu spoluhráča Cristiana Martineza v predĺžení odvetného zápasu play off Ligy majstrov vo futbale NK Celje - ŠK Slovan Bratislava
Hráči Slovana sa tešia z gólu spoluhráča Cristiana Martineza v predĺžení odvetného zápasu play off Ligy majstrov vo futbale NK Celje - ŠK Slovan Bratislava
V popredí Roman Čerepkai (Slovan) sa teší so spoluhráčmi po víťazstve v odvetnom zápase play off Ligy majstrov vo futbale NK Celje - ŠK Slovan Bratislava
Andraž Šporar (Slovan) sa raduje po strelení gólu
12 fotografií
Druhý gól v sieti Celje po strele hráča Slovana Cristiana Martineza v predĺžení Vpravo Suleiman Camara (Slovan) a vľavo Pijus Širvys (Celje)Vľavo Svit Sešlar (Celje) premieňa penaltu, vpravo brankár Slovana Dominik TakáčBrankár Slovana Dominik Takáč vyráža hlavičku súperaTréner Slovana Yaya TouréTréner Slovana Yaya TouréTréner Slovana Yaya TouréZľava brankár Celje Žan-Luk Leban a Kenan Bajrič (Slovan) v predĺžení odvetného zápasu play off Ligy majstrov vo futbale NK Celje - ŠK Slovan Bratislava

Delo.si: „Elita musí počkať, Celje prehralo kľúčový zápas v kvalifikácii o Ligu majstrov. Ide však o krok vpred pre slovinský futbal.“

Uefa.com: „Oslavy Slovana Bratislava sa môžu začať. Celje sa dokázalo vyrovnať súperovi vďaka nesmiernej odvahe a odhodlaniu, ale slovenská ekipa postúpila po výsledku 3:2.“

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