Svetový rekordér v Berlíne nepobeží. S ťažkým srdcom sa musím odhlásiť, uviedol

Keňský bežec Sabastian Sawe sa pre bližšie nešpecifikované zranenie odhlásil z Berlínskeho maratónu, kde mal koncom septembra obhajovať vlaňajšie prvenstvo.
V nemeckej metropole mal štartovať prvýkrát od konca apríla, keď v Londýne časom 1:59:30 ako prvý človek za regulárnych podmienok pokoril na trati dlhej 42,195 kilometra magickú hranicu dvoch hodín. O jeho neúčasti informovali nemeckí organizátori.
„Tešil som sa, že v uliciach Berlína predvediem niečo výnimočné a pretnem cieľovú pásku pri Brandenburskej bráne. S ťažkým srdcom sa však musím pre zranenie odhlásiť,“ uviedol Sawe vo vyhlásení.
Sawe vlani Berlínsky maratón vyhral časom 2:02:16. V nemeckom hlavnom meste padol mužský svetový rekord už deväťkrát, naposledy v roku 2022, keď aktuálny traťový rekord časom 2:01:09 stanovil ďalší Keňan Eliud Kipchoge.