    Svetový rekordér v Berlíne nepobeží. S ťažkým srdcom sa musím odhlásiť, uviedol

    Sabastian Sawe.
    Sabastian Sawe. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|27. aug 2026 o 11:29
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    Koncom septembra mal obhajovať vlaňajšie prvenstvo.

    Keňský bežec Sabastian Sawe sa pre bližšie nešpecifikované zranenie odhlásil z Berlínskeho maratónu, kde mal koncom septembra obhajovať vlaňajšie prvenstvo.

    V nemeckej metropole mal štartovať prvýkrát od konca apríla, keď v Londýne časom 1:59:30 ako prvý človek za regulárnych podmienok pokoril na trati dlhej 42,195 kilometra magickú hranicu dvoch hodín. O jeho neúčasti informovali nemeckí organizátori.

    „Tešil som sa, že v uliciach Berlína predvediem niečo výnimočné a pretnem cieľovú pásku pri Brandenburskej bráne. S ťažkým srdcom sa však musím pre zranenie odhlásiť,“ uviedol Sawe vo vyhlásení.

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    Sawe vlani Berlínsky maratón vyhral časom 2:02:16. V nemeckom hlavnom meste padol mužský svetový rekord už deväťkrát, naposledy v roku 2022, keď aktuálny traťový rekord časom 2:01:09 stanovil ďalší Keňan Eliud Kipchoge.

    Atletika

    Atletika

      Sabastian Sawe.
      Sabastian Sawe.
      Svetový rekordér v Berlíne nepobeží. S ťažkým srdcom sa musím odhlásiť, uviedol
      dnes 11:29
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