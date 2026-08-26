    Zapletalovej cesta za diamantovou dokonalosťou pokračuje. Kto sú jej súperky? (TV program)

    Emma Zapletalová počas behu na 400 m cez prekážky na mítingu Diamantovej ligy v Lausanne 2026.
    Emma Zapletalová počas behu na 400 m cez prekážky na mítingu Diamantovej ligy v Lausanne 2026. (Autor: TASR/ Keystone via AP)
    Sportnet|26. aug 2026 o 21:30
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    Pozrite si nomináciu behu na 400 metrov cez prekážky na Diamantovej lige v Zürichu.

    Slovenská atlétka Emma Zapletalová sa vo štvrtok vo švajčiarskom Zürichu predstaví na svojom šiestom tohtosezónnom mítingu Diamantovej ligy.

    Priamy prenos vysiela televízna stanica JOJ Šport.

    V disciplíne 400 metrov cez prekážky sa pokúsi pridať šiesty triumf v Diamantovej lige v rade a pred bruselským finále si udržať stopercentnú bilanciu.

    Pred rokom dobehla na legendárnom Weltklasse vo finále Diamantovej ligy senzačne druhá za Holanďankou Femke Broeders-Bolovou a odrazila sa k tokijskému svetovému bronzu.

    Kde sledovať Diamantovú ligu v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Tentoraz nastúpi vo štvrtok o 20.04 h ako držiteľka svetového výkonu roka (52,30 sekundy) a tiež ako úradujúca majsterka Európy.

    Okrem nej majú istotu finále DL (v piatok 4. septembra) aj Jamajčanka Rushell Claytonová, Gianna Woodruffová z Panamy a Američanka Anna Cockrellová.

    Blízko k miestenke má aj lúčiaca sa Nórka Amalie Iuelová a tiež ďalšia Američanka Jasmine Jonesová, ktorá však vo Švajčiarsku neštartuje.

    O Brusel môžu zabojovať ešte Dalilah Muhammadová z USA a bronzová Portugalčanka z európskeho šampionátu Fatoumata Binta Diallová.

    Trojicu medailistiek z Birminghamu doplní strieborná Emily Newnhamová z Veľkej Británie, ktorá si odkrúti svoj debut v Diamantovej lige.

    Pozrite si štartovú listinu behu na 400 m cez prekážky žien na mítingu Diamantovej ligy v Zürichu.

    Štartová listina behu na 400 m cez prekážky v Zürichu

    Dráha

    Krajina

    Meno

    Sezónny rekord

    Osobný rekord

    1

    NOR

    Amalie Iuelová

    54,05 s

    54,05 s

    2

    PRT

    Fatoumata Binta Diallová

    53,55 s

    53,55 s

    3

    USA

    Dalilah Muhammadová

    53,39 s

    51,58 s

    4

    USA

    Anna Cockrellová

    52,77 s

    51,87 s

    5

    JAM

    Rushell Claytonová

    53,05 s

    52,51 s

    6

    SVK

    Emma Zapletalová

    52,30 s

    52,30 s

    7

    PAN

    Gianna Woodruffová

    53,58 s

    52,66 s

    8

    GBR

    Emily Newnhamová

    53,33 s

    53,33 s

    Atletika

    Atletika

      Emma Zapletalová počas behu na 400 m cez prekážky na mítingu Diamantovej ligy v Lausanne 2026.
      Emma Zapletalová počas behu na 400 m cez prekážky na mítingu Diamantovej ligy v Lausanne 2026.
      Zapletalovej cesta za diamantovou dokonalosťou pokračuje. Kto sú jej súperky? (TV program)
      dnes 21:30
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