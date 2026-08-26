Zapletalovej cesta za diamantovou dokonalosťou pokračuje. Kto sú jej súperky? (TV program)

Slovenská atlétka Emma Zapletalová sa vo štvrtok vo švajčiarskom Zürichu predstaví na svojom šiestom tohtosezónnom mítingu Diamantovej ligy.
Priamy prenos vysiela televízna stanica JOJ Šport.
V disciplíne 400 metrov cez prekážky sa pokúsi pridať šiesty triumf v Diamantovej lige v rade a pred bruselským finále si udržať stopercentnú bilanciu.
Pred rokom dobehla na legendárnom Weltklasse vo finále Diamantovej ligy senzačne druhá za Holanďankou Femke Broeders-Bolovou a odrazila sa k tokijskému svetovému bronzu.
Tentoraz nastúpi vo štvrtok o 20.04 h ako držiteľka svetového výkonu roka (52,30 sekundy) a tiež ako úradujúca majsterka Európy.
Okrem nej majú istotu finále DL (v piatok 4. septembra) aj Jamajčanka Rushell Claytonová, Gianna Woodruffová z Panamy a Američanka Anna Cockrellová.
Blízko k miestenke má aj lúčiaca sa Nórka Amalie Iuelová a tiež ďalšia Američanka Jasmine Jonesová, ktorá však vo Švajčiarsku neštartuje.
O Brusel môžu zabojovať ešte Dalilah Muhammadová z USA a bronzová Portugalčanka z európskeho šampionátu Fatoumata Binta Diallová.
Trojicu medailistiek z Birminghamu doplní strieborná Emily Newnhamová z Veľkej Británie, ktorá si odkrúti svoj debut v Diamantovej lige.
Pozrite si štartovú listinu behu na 400 m cez prekážky žien na mítingu Diamantovej ligy v Zürichu.
Dráha
Krajina
Meno
Sezónny rekord
Osobný rekord
1
Amalie Iuelová
54,05 s
54,05 s
2
Fatoumata Binta Diallová
53,55 s
53,55 s
3
Dalilah Muhammadová
53,39 s
51,58 s
4
Anna Cockrellová
52,77 s
51,87 s
5
Rushell Claytonová
53,05 s
52,51 s
6
Emma Zapletalová
52,30 s
52,30 s
7
Gianna Woodruffová
53,58 s
52,66 s
8
Emily Newnhamová
53,33 s
53,33 s