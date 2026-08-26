    Žrdkárky otvorili Diamantovú ligu v Zürichu, z víťazstva sa tešila Američanka

    Hana Mollová
    Hana Mollová (Autor: TASR/Keystone via AP)
    TASR|26. aug 2026 o 20:04
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    Súťažilo sa v priestoroch železničnej stanice.

    Američanka Hana Mollová triumfovala v súťaži v skoku o žrdi v rámci stredajšieho predprogramu mítingu Diamantovej ligy v Zürichu.

    V priestoroch budovy hlavnej železničnej stanice zvíťazila výkonom 490 cm, čím si o dva centimetre vylepšila osobné maximum. Hlavný program mítingu je naplánovaný na štvrtok.

    Domáca dvojnásobná majsterka Európy Angelica Moserová skončila druhá výkonom 485 cm. Tretie boli Američanky Katie Moonová a Sandi Morrisová (obe 475).

    Bojovalo sa najmä o miestenky na vyvrcholenie DL v Bruseli, ktoré sa uskutoční 4. a 5. septembra. Priebežná líderka po doterajších mítingoch Moserová a druhá Nina Kennedyová z Austrálie už mali finálovú účasť istú pred stredajším programom.

    Úradujúca olympijská šampiónka Kennedyová sa odhlásila a o zvyšné štyri postupové miesta tak zabojovala deviatka žrdkárok.

    V behu na 400 m prek. sa vo štvrtok predstaví aj slovenská reprezentantka Emma Zapletalová, ktorá sa pokúsi udržať si stopercentnú víťaznú bilanciu v sezóne.

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      Emma Zapletalová počas behu na 400 m cez prekážky na mítingu Diamantovej ligy v Lausanne 2026.
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