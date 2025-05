Pristál v Dánsku a výstroj nikde. Česku bude v úvode MS chýbať kľúčový útočník

K reprezentácii sa pripojil po vyradení jeho Colorada v 1. kole play off NHL, Avalanche prehrali v štvrťfinále Západnej konferencie s Dallasom Stars 3:4 na zápasy.

Na rozkorčuľovaní pred zápasom so Švajčiarskom absentoval. „Výstroj je aktuálne v Londýne, robíme maximum, aby ju Martin dostal včas.

Keď sme ho vo štvrtok vyzdvihli na letisku a videli sme, že ju nemá, tak to bolo pre mňa obrovské sklamanie,“ uviedol pre český Denník Sport generálny manažér Jiří Šlégr.

Podľa jeho slov boli pre chýbajúci výstroj pripravení prísť kamkoľvek.

Jedna zo zámorských posíl tak s najväčšou pravdepodobnosťou nebude k dispozícii v úvodnom zápase, ktorý je na programe o 16.20 h.

"Všetko mi prišlo okrem hokejovej výstroje. Nedá sa hrať v inej. Skôr to vyzerá tak, že zápas budem sledovať z tribúny. Nie je to tragédia, turnaj je dlhý, ale je to škoda,“ vyjadril sa Nečas.