Čižmár: Hráči už nepozerajú na Trebišov, ako na niečo zaostalé na konci sveta

"S prípravou na odvetnú časť sezóny sme spomedzi druholigových mužstiev začali ako prvý. Mali sme dostatok času na to, aby sme sa adekvátne pripravili.

Uvedomujú si to aj v Trebišove, ktorý v generálke na jarnú časť, na domácom ihrisku podľahol Humennému 1:2.

Myslím si, že konkurencia je výborným motivačným faktorom, nielen v stretnutí, ale aj v tréningu. A my sme ju príchodom nových hráčov zvýšili," dodáva.

"Myslím si, že najmä príchodom trojice Filipiak, Casado, Černák sme nabrali na sile. Káder je kvalitnejší. Spoločne s našimi hráčmi, ktorých radíme medzi opory, ako sú Ilinjo, Danko či Begala, je to vidieť aj v tréningovom procese.

"Zo strany Martina Melichara to bolo pre nás nečakané rozhodnutie, ale berieme to ako realitu, súčasť športového života. Momentálne sme vo finálnej fáze dohody s Markom Deronjom. K dobru však máme ešte takmer týždeň," vraví ďalej Čižmár, ktorý načrtol aj ciele mužstva pre jarnú časť súťaže.

Jednou z posíl mužstva pre jarnú časť súťaže by sa mal stať aj slovinský brankár Marko Deronja, ktorý má nahradiť odchádzajúceho Martina Melichara, ktorý sa rozhodol pre návrat domov do Příbrarmi.

Podľa Martina Čižmára je mužstvo príchodom nových hráčov nielen kvalitnejšie, ale aj o čosi vyzretejšie. Kým Casado a Černák majú bohaté skúsenosti s najvyššou súťažou, Filipiak to v minulosti skúšal v talianskom Udinese.

"Chceme si udržať druholigovú príslušnosť aj pre budúcu sezónu. Ďalším spoločným cieľom, je posúvať Trebišov v druholigovej tabuľke smerom nahor, či už sa bavíme o krátkodobom alebo dlhodobom období.

Naše mesto je športovým mestom. Rovnako ako nám v klube aj mestu záleží na rozvoji futbalu. Osobne si myslím, že všetky hlavné športy v našom meste, berúc do úvahy futbal, hokej a hádzanú, napredujú.

Bez pomoci samosprávy by to však bolo len veľmi náročné, keďže podpora zo strany štátu nie je taká veľká, ako v okolitých krajinách, čo je veľkou škodou najmä pre rozvoj mládeže," dodáva ďalej Čižmár, ktorý odpovedal aj na našu otázku, kto sú jeho favoriti na postup do Fortuna ligy:

"Na postup mám troch favoritov. Sú nimi Banská Bystrica, Podbrezová a Košice. Osobne by som si želal, keďže som východniar, aby jedným z postupujúcich mužstiev boli Košice. Myslím si, že medzi elitu právom patria a čo je dôležité, po všetkých stránkach majú podmienky na účasť v najvyššej súťaži."