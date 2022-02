Aký bol Messi žiak? Casado aj o tom, ako vyzerá bežný deň v slávnej La Masii

Čo sa samotnej akadémie, myslím si, že tá je najlepšia na svete. Za všetko hovorí to, akých hráčov vyprodukovala."

„Vtedy tam bola veľmi silná generácia hráčov. Okrem nich som sa v La Masii stretol aj so Sergiom Busquetsom či Giovanim dos Santosom. Piqué a Fabregas neskôr prestúpili do Anglicka.

Na obdobie v Barcelone však veľmi spomína rád.

„Konkurencia je tam neskutočne veľká. Nie je tajomstvom, že je snom mnohých hráčov, dostať sa práve do klubu, akým je Barcelona. Každý tréning či zápas musíte odmakať naplno, neexistujú úľavy, ak sa chcete presadiť. Aj keď mne sa to napokon nepodarilo, spomínam na to obdobie rád.”

M essimu sa nechcelo učiť

José Casado hovorí aj o tom, ako vyzerá bežný deň v barcelonskej akadémii.

„O siedmej boli raňajky, o pol ôsmej prišiel po nás autobus, ktorý nás odviezol do školy, kde sme boli štyri - päť hodín, následne bol na programe obed, chvíľa na oddych a následne tréning.