Kráľ strelcov odskočil po štvorgólovom trháku. Dal ho materskému klubu

BRATISLAVA. Najproduktívnejšieho hráča uplynulej sezóny v súťažiach Západoslovenského futbalového zväzu nájdeme vo východnej skupine šiestej ligy HUMMEL.

Útočník ŠK Kmeťovo Martin Letko zaznamenal v 30-kolovej súťaži úctyhodných 37 gólov, kým druhý v poradí Joao Vitor Franz, ktorý viedol poradie po jeseni, skóroval za Marcelovú 30-krát.

Devätnásťročný šikovný Brazílčan sa však už teraz zastrája, že v budúcej sezóne vyhrá súťaž strelcov práve on.

Je dosť pravdepodobné, že ak by jeho 20-ročný krajan Tomaz Leme nevyužil začiatkom jari ponuku z druhej brazílskej ligy a zostal v Marcelovej, gólovo by z toho ťažil aj čiperný Franz a jesenný majster by neskončil nakoniec až na piatom mieste.