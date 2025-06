Španieli opäť trpeli, rumunská šatňa pripomínala pohreb. Za klenot pýtajú trojnásobok

BRATISLAVA. Španieli sa postarali o ďalší triler. Po zarmútení slovenských mladíkov v poslednej minúte zápasu položili na kolená aj Rumunov.

Tých zdolali výsledkom 2:1 na ME vo futbale do 21 rokov 2025. V divokom závere na Tehelnom poli zvrátili nepriaznivý stav a pripísali si ďalšie tri body do tabuľky A-skupiny, vďaka čomu si poistili postup do štvrťfinále.