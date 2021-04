Otec mal slzy na kraji. Syn legendy má za sebou premiéru vo Fortuna lige

Pocity sú neopísateľné. Debut za Spartak a k tomu s kapitánskou páskou na ruke, je to pre mňa neuveriteľné. Som veľmi vďačný trénerom, že mi dali šancu. Nesmierne si to vážim a nikdy im to nezabudnem.

Nemali ste žiadne ligové skúsenosti, no hneď ste sa stali kapitánom. Ako sa vám dostalo takej veľkej pocty?

Tréner pred sezónou povedal, že kapitánom bude vždy Trnavčan. Je jedno, ktorý, hlavne, aby bol na trávniku.

Že by som pásku niekedy dostal ja, ani vo sne mi to nenapadlo. Som za to veľmi vďačný a budem si to pamätať dokonca života.

Nemali ste pred vstupom na trávnik trému, čo vám povedali spoluhráči a tréner?

Pred striedaním som bol dosť nervózny, ale pomohlo mi upokojenie od Martina Mikoviča, za čo som mu vďačný. Tréneri mi povedali, že si to mám užiť a hrať v pohode ako na tréningu.

Po zápase, keď sme prišli do kabíny, ma začali chalani podpichovať. Že to bude veľmi drahý štart s kapitánskou na ruke (smiech). Bral som to však s úsmevom, do kasy rád prispejem.

A ako váš prvý ligový štart vnímal otec. Legenda, ktorá za Spartak Trnava strelila skoro sto gólov?

Volal mi, že keď to videl, mal v očiach slzy. Gratuloval mi a teší sa so mnou. Som rád, že som ho potešil a dúfam, že ho ešte len poteším. Praje mi podobnú kariéru ako mal on.