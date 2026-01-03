Nástup novej generácie, no s jedným kráľom. Kto Littlera zastaví, pýtal sa expert

Pohltili ho emócie, najskôr sa radoval, potom od šťastia plakal. Tvár zdvihol až keď za ním prišiel porazený finalista Gian van Veen.
Anglický šípkar Luke Littler opäť ovládol majstrovstvá sveta v šípkach a po desiatich rokoch sa stal prvým hráčom, ktorý dokázal obhájiť trofej. Naposledy sa to v roku 2016 podarilo Garymu Andersonovi.
Littler zároveň predviedol vo finále mimoriadne dominantný výkon, ktorý naposledy predviedol v roku 2009 legendárny Phil Taylor. Anglický mladík zdolal Holanďana 7:1.
Šancu dal len zriedka
Littler vstúpil do finále rovnako ako do semifinále proti Ryanovi Searlemu - prehrou prvého setu.
Šancu dal van Veenovi aj v druhom sete, ktorý bol jednu šípku od toho, aby viedol už 2:0. To sa však nepodarilo. Po prestávke prišla hra, na ktorú sú diváci od mladíka zvyknutí.
Šiestimi víťaznými legmi po sebe strhol Littler zápas na svoju stranu a veľmi rýchlo viedol už 3:1.
Od toho momentu dovolil Holanďanovi uhrať už len dva legy. Najskôr v piatom sete, neskôr až v ôsmom.
Littler zakončil zápas s fantastickým priemerom 106,02, van Veenovi klesol napokon pod sto bodov (99,94).
V približne polke zápasu trefne okomentoval priebeh zápasu expert Sky Sports Wayne Mardle: "Keď Littler urobí menšiu chybu, van Veen ho nedokáže za to potrestať."
VIDEO: Oslavy Littlera s trofejou Sida Waddella
Poďakoval velikánom
Littler v pozápasovom rozhovore sršal len pozitívnymi emóciami. Na úvod rozhovoru však neriešil svoje víťazstvo, ale poďakoval promotérovi Johnovi McDonaldovi a rozhodcovi Georgovi Nobleovi.
Tí po turnaji ukončili svoje kariéry a organizácia PDC ich uviedla do Siene slávy.
Littler neskôr zopakoval slová slávneho boxera Anthonyho Joshuu: "First time was so nice, i had to do it twice (prvýkrát to bolo krásne, musím to zopakovať aj druhýkrát, pozn.)."
Angličan priznal, že si nemyslel, že finále bude mať taký jasný priebeh. "Je to veľmi špeciálne. Musíme pokračovať, pridávať ďalšie tituly. Nemôžeme sa tu zastaviť. Tento rok, minulý rok, rok predtým, stále sme na tejto horskej dráhe," dodal.
Expert Sky Sports Max Webster po zápase uviedol, že ostatní hráči majú proti Littlerovi problém.
VIDEO: Záverečné šípky zápasu Littler - van Veen
"Luke necháva svojich súperov zvädnúť. Gian hral naozaj dobre, ale Luke bol príliš dobrý, príliš často. Nejaví žiadne známky poľavenia," povedal.
Littler často opakoval, že má radšej, ak zápasy idú deň po dni a nie je medzi nimi pauza. Ani úvodné kolá však zvyšku proti nemu nepomohli. "Akonáhle sa dostaneme do semifinále, pokiaľ nebude mať voľný deň, kto ho zastaví?" pýtal sa Webster.
Cíti hrdosť
Aj keď van Veen finále nezvládol podľa predstáv, cítil, že je na seba hrdý. "Som svetovou trojkou a holandskou jednotkou. No z výsledku som nespokojný.
Som rád, že som to dotiahol až do finále. Chcel som hrať výborne, hral som len dobre. Dúfam, že rok 2026 bude fantastický," spomenul.
Holanďan priznal, že jeho slabou stránkou bolo vo finále skórovanie. Littlera však vychválil.
"Hral fenomenálne, vytváral na mňa tlak v každom legu. Mal som niekoľko šancí, ale nedokázal som ich využiť. Toto bola ukážka toho, prečo je svetovou jednotkou," povedal.
Finále novej generácie
Pred svetovým šampionátom sa najviac skloňovali dve mená - Littler a Luke Humphries. Druhého menovaného však vo finále nahradil ešte mladší hráč, len 23-ročný van Veen.
Svetová dvojka vypadla priskoro práve s van Veenom a tak dostal šancu. "Sledujeme finále novej generácie a začiatok veľkej rivality," povedal počas priameho prenosu komentátor Nova Sportu Pavel Korda.
Záverečný duel MS bol zároveň aj najmladším finále v histórii. Pri súčte vekov oboch hráčov svietilo číslo 41.
Predtým, ako hral na MS Littler, držala titul najmladšieho finále dvojica Michael van Gerwen a Michael Smith (dokopy 57 rokov).
To, že mladíkov čaká skvelá budúcnosť a často sa budú spolu stretávať si uvedomujú. "Odohráme spolu veľa zápasov," povedal Littler v rozhovore.
Neskôr spomenul tiež, že sa možno budúci rok stretnú opäť vo finále. "Dohoda," odpovedal mu na to van Veen.
Holanďan neskôr dodal, že šípky sa stávajú športom pre mladých hráčov. "Aj Humphries je len o niečo starší. Pomaly preberáme hru do svojich rúk," uzavrel neúspešný finalista.