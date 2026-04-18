Greifovi tiekli slzy, Valjent hovoril o bolesti. Hancko môže byť prvý v dejinách

Pred dvoma rokmi boli slovenskí futbalisti len krôčik od historického triumfu v Španielskom pohári.
Martin Valjent a Dominik Greif dotiahli RCD Mallorca až do finále Copa del Rey, kde mali trofej na dosah. Napokon im ju po dramatickom priebehu vzalo až Bilbao.
V sobotu 18. apríla môže na ich príbeh nadviazať Dávid Hancko. Jeho Atlético Madrid nastúpi vo finále proti Realu Sociedad San Sebastián a slovenský reprezentant môže ako prvý rodák zo Slovenska zdvihnúť nad hlavu jednu z najcennejších trofejí Pyrenejského polostrova.
Zápas v Seville sa začína o 21:00 a zrejme ho nebude vysielať žiadna na Slovensku bežne dostupná televízia. Pred dvoma rokmi pritom finále na poslednú chvíľu kúpila Sport 1, čo mohlo súvisieť aj s tým, že v ňom nastúpili dvaja Slováci.
Greif plakal, Valjenta trápili kŕče
Valjent s Greifom si veľké finále zahrali v drese Mallorky. V riadnom hracom čase aj po predĺžení sa duel skončil 1:1 a o víťazovi rozhodol až penaltový rozstrel. Ten zvládlo Bilbao pomerom 4:2.
V základnej zostave Mallorky nastúpili obaja Slováci. Brankár Dominik Greif odchytal celý zápas. Stopér Martin Valjent odohral riadny hrací čas, no do predĺženia už nenastúpil, pretože ho chytili kŕče.
„Sme veľmi zranení, ale tento tím sa postaví na nohy,“ hodnotil Valjent pre denník Diario de Mallorca.
„Bol to náš životný zápas, chceli sme ho vyhrať a boli sme veľmi blízko, ale faktor šťastia hral proti nám. Keď sa neskôr pozrieme späť na to, čo sme dnes dokázali, budeme veľmi hrdí,“ dodal Valjent.
Greifovi sa po zápase tisli slzy do očí. Rukavicami si zakrýval tvár a len s námahou zadržiaval emócie. V celej pohárovej ceste odchytal všetkých sedem zápasov a bol hlavným hrdinom senzačného postupu.
Obaja sa stali prvými rodenými Slovákmi, ktorí si zahrali finále Španielskeho pohára.
Hancko? je otázny
Teraz sa k nim môže pridať Dávid Hancko. Slovenský obranca figuruje v 26-člennej nominácii Atlética Madrid na finále, jeho štart je však skôr nepravdepodobný.
"Simeone nominoval celý káder, hoci hráči ako Giménez a Hancko majú len malé šance nastúpiť. Argentínsky tréner tak dodržal tradíciu, podľa ktorej berie na finále všetkých hráčov tímu," informoval v piatok popoludní denník Marca.
Hancko sa zranil minulú stredu v prvom zápase štvrťfinále Ligy majstrov proti Barcelone, striedať musel už v 30. minúte, pre problémy s členkom.
Nenastúpil ani v odvete (hrala sa v utorok), v ktorej si Atlético zabezpečilo postup medzi najlepšie kvarteto súťaže.
Až do zranenia bol pritom najvyťaženejším hráčom madridského veľkoklubu.
V kluboch slávnej španielskej ligy sa doteraz predstavilo pätnásť rodákov zo Slovenska. Ani jeden z nich však neurobil hneď na začiatku angažmánu taký dojem ako Hancko.
Šanca prepísať históriu
Áno, španielske dejiny poznajú aj fenomenálneho Ladislava Kubalu, génia s výraznými slovenskými koreňmi. Kubala sa však nenarodil na Slovensku. Prišiel na svet v Budapešti v slovensko-maďarskej rodine.
Jeho otec Pavol pochádzal z Martina a matka Anna Steczová mala slovensko-poľsko-maďarské korene. Preto sa k nemu dodnes hlásia Slováci aj Maďari.
Kubala vyhral Španielsky pohár až päťkrát v päťdesiatych rokoch minulého storočia.
Atlético Madrid si zahrá finále Copa del Rey po trinástich rokoch. Postúpilo do svojho dvadsiateho finále tejto súťaže.
Doteraz získalo desať titulov, naposledy 17. mája 2013 po víťazstve 2:1 po predĺžení proti Realu Madrid na štadióne Santiago Bernabéu.
V ten deň už sedel na lavičke „rojiblancos“ Diego Simeone.
Teraz sa Atlético vo finále stretne s Realom Sociedad San Sebastián.
Hancko trofeje pozná. Chce ďalšiu
Hancko už vie, aké chutí úspech. Je majstrom Slovenska so Žilinou, Česka so Spartou Praha aj Holandska s Feyenoordom. V zbierke má český aj holandský pohár.
„V tejto sezóne to asi nevyjde, ale verím, že naše výkony nás tam raz dostanú. Podpísal som zmluvu na päť rokov a bolo by fantastické raz získať španielsky titul. Už čoskoro nás čaká finále španielskeho pohára, kde je Atlético po trinástich rokoch.
Sme aj v semifinále majstrov, čo som predtým nezažil. Užívam si to. Chcel by som s Atléticom získať trofej. To je jeden z mojich najväčších cieľov,“ priznal Hancko.
V sobotu večer môže byť k splneniu tohto sna bližšie než kedykoľvek predtým.
Hancko sa môže stať prvým rodákom zo Slovenska, ktorý vyhrá Španielsky pohár – Copa del Rey.