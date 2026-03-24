Mladík potrebuje zabrať, je na dne tabuľky. Druhý hrací deň ovplyvní absencia favorita

Prestížna šípkarska súťaž Niké Dart Liga pokračuje druhým hracím dňom, pričom v neľahkej pozícii je najmä talentovaný mladík Martin Homola.
Prvý hrací deň totiž vynechal kvôli účasti na PDC Development Tour, a tak figuruje na chvoste tabuľky. Bude musieť zabrať, aby si zahral v play-off.
V Šamoríne ho nahradil Vladimír Zatko, ktorý sa do súťaže pozrie ako náhradník opäť. Tentokrát v Martine zaskočí za klubového spoluhráča z Nitry Juraja Vindiša, ktorý sa nebude môcť zúčastniť zo zdravotných dôvodov.
Na čele tabuľky je Matej Čverha, ktorý je so siedmimi bodmi iba o skóre pred obhajcom titulu Tomislavom Rosandičom. Z tretieho miesta bude chcieť zaútočiť skúsený Ľuboš Pivarč, ktorý stráca iba jeden bod.
Program 2. hracieho dňa
- 1. časť: Rosandič - Sekereš, Bernáth - Novotný, Dudek - Bovan, Mika - Čulák
- 2. časť: Homola - Benč, Pivrač - Čverha, Hájek - Zatko, Rosandič - Bernáth
- 3. časť: Dudek - Sekereš, Mika - Novotný, Homola - Bovan, Čverha - Čulák
- 4. časť: Zatko - Benč, Pivarč - Hájek, Rosandič - Dudek, Mika - Bernáth
- 5. časť: Homola - Sekereš, Čverha - Novotný, Zatko - Bovan, Hájek - Čulák
- 6. časť: Pivarč - Benč, Rosandiš - Mika, Homola - Dudek, Čverha - Bernáth
- 7. časť: Zatko - Sekereš, Hájek - Novotný, Pivarč - Bovan, Čulák - Benč
/zápasy sa začínajú 27. marca od 18.00 h/
Opačné problémy majú na chvoste tabuľky nováčikovia súťaže. Oliver Novotný je zatiaľ jediný bez výhry (ak nerátame Homolu, pozn.) a s jediným bodom za remízu s Váraljayom figuruje na 11. priečke.
Adam Bernáth (10) a Adrián Dudek (9) majú vďaka jednej výhre o bod viac a budú sa chcieť prebojovať do najlepšej osmičky, ktorá na konci sezóny postúpi do vyraďovačky o titul víťaza Niké Dart Ligy.
Najlepšie z nováčikov je na tom Nikolaj Bovan, ktorý má vyrovnanú bilanciu dve výhry a dve prehry. Na úvod sa prezentoval vynikajúcou hrou a identickým priemerom ako obhajca titulu Rosandič.
Vyzývateľmi budú vďaka víťazstvám na turnajoch kategórie Master Ivan Čulák, ktorý túto súťaž dobre pozná a Miloš Benč, ktorý zažije atmosféru NDL prvý raz.
Hrací deň bude rozdelený do siedmich hracích častí a každý hráč si zahrá štyri zápasy. Ťahákmi môžu byť súboje medzi lídrom súťaže Čverhom a priebežne tretím hráčom Pivarčom či zápas Rosandiča s Mikom.
Zaujímavé bude sledovať aj zápasy nových tvarí v ich vzájomných súbojoch. Tie ukážu, ktorý z nováčikov je na túto súťaž najlepšie pripravený a bude môcť zamiešať karty, možno aj v play-off.
Poradie
Meno
Z
V
R
P
Skóre
Body
180
Priemer
1.
Matej Čverha
4
3
1
0
23:11
7
3
74,47
2.
Tomislav Rosandič
4
3
1
0
23:15
7
3
77,35
3.
Ľuboš Pivarč
4
3
0
1
21:17
6
7
77,71
4.
Štefan Hájek
4
2
1
1
21:19
5
1
77.78
5.
František Mika
4
2
0
2
17:16
4
2
72,94
6.
Juraj Vindiš
4
2
0
2
17:17
4
4
76,16
7.
Nikolaj Bovan
4
2
0
2
18:19
4
2
77,35
8.
Jozef Sekereš
4
1
1
2
15:21
3
0
76,90
9.
Adrian Dudek
4
1
0
3
15:20
2
2
72,56
10.
Adam Bernáth
4
1
0
3
14:20
2
4
69,93
11.
Oliver Novotný
4
0
1
3
15:23
1
1
71,98
12.
Martin Homola
0
0
0
0
0:0
0
0
0,00