Mladík potrebuje zabrať, je na dne tabuľky. Druhý hrací deň ovplyvní absencia favorita

Slovenský šípkar Juraj Vindiš.
Slovenský šípkar Juraj Vindiš. (Autor: Slovak Steel Darts)
Sportnet|24. mar 2026 o 20:25
Niké Dart Liga má na programe hrací deň v Martine.

Prestížna šípkarska súťaž Niké Dart Liga pokračuje druhým hracím dňom, pričom v neľahkej pozícii je najmä talentovaný mladík Martin Homola. 

Prvý hrací deň totiž vynechal kvôli účasti na PDC Development Tour, a tak figuruje na chvoste tabuľky. Bude musieť zabrať, aby si zahral v play-off. 

V Šamoríne ho nahradil Vladimír Zatko, ktorý sa do súťaže pozrie ako náhradník opäť. Tentokrát v Martine zaskočí za klubového spoluhráča z Nitry Juraja Vindiša, ktorý sa nebude môcť zúčastniť zo zdravotných dôvodov.

Na čele tabuľky je Matej Čverha, ktorý je so siedmimi bodmi iba o skóre pred obhajcom titulu Tomislavom Rosandičom. Z tretieho miesta bude chcieť zaútočiť skúsený Ľuboš Pivarč, ktorý stráca iba jeden bod. 

Program 2. hracieho dňa

  • 1. časť: Rosandič - Sekereš, Bernáth - Novotný, Dudek - Bovan, Mika - Čulák
  • 2. časť: Homola - Benč, Pivrač - Čverha, Hájek - Zatko, Rosandič - Bernáth
  • 3. časť: Dudek - Sekereš, Mika - Novotný, Homola - Bovan, Čverha - Čulák
  • 4. časť: Zatko - Benč, Pivarč - Hájek, Rosandič - Dudek, Mika - Bernáth
  • 5. časť: Homola - Sekereš, Čverha - Novotný, Zatko - Bovan, Hájek - Čulák
  • 6. časť: Pivarč - Benč, Rosandiš - Mika, Homola - Dudek, Čverha - Bernáth
  • 7. časť: Zatko - Sekereš, Hájek - Novotný, Pivarč - Bovan, Čulák - Benč

/zápasy sa začínajú 27. marca od 18.00 h/

Opačné problémy majú na chvoste tabuľky nováčikovia súťaže. Oliver Novotný je zatiaľ jediný bez výhry (ak nerátame Homolu, pozn.) a s jediným bodom za remízu s Váraljayom figuruje na 11. priečke. 

Adam Bernáth (10) a Adrián Dudek (9) majú vďaka jednej výhre o bod viac a budú sa chcieť prebojovať do najlepšej osmičky, ktorá na konci sezóny postúpi do vyraďovačky o titul víťaza Niké Dart Ligy.

Najlepšie z nováčikov je na tom Nikolaj Bovan, ktorý má vyrovnanú bilanciu dve výhry a dve prehry. Na úvod sa prezentoval vynikajúcou hrou a identickým priemerom ako obhajca titulu Rosandič.

Vyzývateľmi budú vďaka víťazstvám na turnajoch kategórie Master Ivan Čulák, ktorý túto súťaž dobre pozná a Miloš Benč, ktorý zažije atmosféru NDL prvý raz.

Hrací deň bude rozdelený do siedmich hracích častí a každý hráč si zahrá štyri zápasy. Ťahákmi môžu byť súboje medzi lídrom súťaže Čverhom a priebežne tretím hráčom Pivarčom či zápas Rosandiča s Mikom. 

Zaujímavé bude sledovať aj zápasy nových tvarí v ich vzájomných súbojoch. Tie ukážu, ktorý z nováčikov je na túto súťaž najlepšie pripravený a bude môcť zamiešať karty, možno aj v play-off.

Priebežná tabuľka Niké Dart Ligy

Poradie

Meno

Z

V

R

P

Skóre

Body

180

Priemer

1.

Matej Čverha

4

3

1

0

23:11

7

3

74,47

2.

Tomislav Rosandič

4

3

1

0

23:15

7

3

77,35

3.

Ľuboš Pivarč

4

3

0

1

21:17

6

7

77,71

4.

Štefan Hájek

4

2

1

1

21:19

5

1

77.78

5.

František Mika

4

2

0

2

17:16

4

2

72,94

6.

Juraj Vindiš

4

2

0

2

17:17

4

4

76,16

7.

Nikolaj Bovan

4

2

0

2

18:19

4

2

77,35

8.

Jozef Sekereš

4

1

1

2

15:21

3

0

76,90

9.

Adrian Dudek

4

1

0

3

15:20

2

2

72,56

10.

Adam Bernáth

4

1

0

3

14:20

2

4

69,93

11.

Oliver Novotný

4

0

1

3

15:23

1

1

71,98

12.

Martin Homola

0

0

0

0

0:0

0

0

0,00

