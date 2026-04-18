Tragédia na pretekoch, kde jazdí aj Verstappen. Pri hromadnej nehode zomrel pretekár

Pri hromadnej nehode v kvalifikačnom závode na dvadsaťštyrihodinovku na Nürburgringu dnes zomrel jeden z jazdcov.
Organizátori potvrdili, že šesťdesiatšesťročný fínsky rodák Juha Miettinen podľahol v lekárskom centre zraneniam, po tom ako bol vyslobodený z vozidla.
Do havárie sa zhruba po polhodine štvorhodinového závodu zaplietlo sedem áut. Žiadny ďalší jazdec nebol v ohrození života.
Kolízii sa na historickej trati, ktorá do nehody Nikiho Laudu v roku 1976 hostila preteky majstrovstiev sveta formuly 1, vyhlo vozidlo štvornásobného šampióna F1 Maxa Verstappena. Za volantom Mercedesu-AMG aj tak sedel jeho rakúsky kolega Lucas Auer.
"Som šokovaný tým, čo sa dnes stalo. Motoršport všetci milujeme, ale v chvíľach, ako sú tieto, si musíme pripomenúť, ako dokáže byť nebezpečný.
Úprimnú sústrasť Juhovej rodine a blízkym," napísal na instagrame Verstappen, ktorý tento víkend využíva na prípravu na debut v závode na 24 hodín na Nürburgringu 16. a 17. mája.