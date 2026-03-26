Uspejú favoriti alebo ich zaskočia nové tváre? Martin opäť hostí Slovenský pohár

Nasledujúce tri dni (27. - 29. marca) budú opäť v znamení steelových šípok. V martinskej športovej hale Podháj sa uskutoční tretí Slovenský pohár.
Piatok bude tradične patriť najprestížnejšej súťaži na Slovensku Niké Dart Lige, keď sa odohrá druhý hrací deň jarnej edície a juniorskej ProZona extraligy.
Okrem týchto dlhodobých ligových formátov bude pripravený zahrievací tzv. warm-up turnaj pred hlavnou časťou Slovenského pohára.
V sobotu dopoludnia odštartujú najpočetnejšie obsadené turnaje víkendu. Turnaje III. a II. ligy sa začnú už o 10:30 h. V rovnakom čase odštartuje aj juniorský turnaj najmladších hráčov v kategórii do 13 rokov.
O hodinu neskôr rozohrajú svoj turnaj ženy a poobede od 12:30 h sa začne turnaj hráčov do 18 rokov a najkvalitnejší turnaj I. ligy.
Vo všetkých kategóriách budú pripravené B- turnaje pre tých, ktorí vypadli v hlavných turnajoch priskoro a budú mať šancu napraviť si chuť.
Približne o 17:30 h je plánovaná finálová časť turnajov na hlavnom terči, z ktorého bude vysielaný komentovaný stream. Na tomto terči sa odohrá finálový súboj v kategóriách juniorov do 18 rokov, žien, I. a II. ligy.
Nakoniec sa očakáva najkvalitnejší zápas - finále I. ligy. Bude zaujímavé sledovať, či sa vo finále objavia známe tváre alebo prekvapí niekto nový.
K favoritom patria líder rebríčka a aktuálny majster Slovenska Tomislav Rosandič, finalista MSR a aktuálne vedúci muž Niké Dart Ligy Matej Čverha, skúsený Ľuboš Pivarč či dvojka rebríčka František Mika.
V druhej lige je neohrozeným lídrom košický hráč Michal Chovan a v ženskom turnaji sa opäť očakáva súboj Martiny Sulovskej s Luciou Jankovskou.
Medzi jednotlivými finále sa tradične odohrá súťaž traf a vyhraj, kde si vyžrebovaný hráč po zaskórovaní správnych čísel môže finančne prilepšiť. Po finálovej časti sa odohrá ešte turnaj dvojíc.
Nedeľný program družstiev dá klasicky bodku sa nabitým víkendom. Odohrá sa 4. kvalifikačný deň MSR v družstvách a play-off II. ligy.