VIDEO: Famózne otočky Littlera. Vo finále aj semifinále bol na pokraji prehry, no oslavuje

Anglický šípkar Luke Littler sa stal víťazom siedmej edície tohtoročnej Premier League of Darts.
Vo finále v írskom Dubline zdolal Walesana Gerwyna Pricea 6:5. Úradujúci majster sveta však v boji o trofej prehrával už 0:5 a šiestimi legmi dokázal priebeh zápasu otočiť.
Littler čelil až piatim šípkam Pricea na ukončenie zápasu, no pod tlakom nedokázal ukončiť zápas.
Littler dokázal v jedenástom legu zavrieť 81 bodov a tešil sa z druhej výhry v tomto ročníku.
Mladý Angličan mal ťažkú cestu za výhrou. Najskôr v prvom zápase zdolal Stephena Buntinga 6:3, no v semifinále si poradil s Michaelom van Gerwenom opäť 6:5. Do zápasu sa vrátil za stavu 3:5.
Za stavu 4:5 dokázal Littler zatvoriť tzv. Big Fish, teda 170 bodov a vyrovnal na 5:5. V poslednom legu zatváral netypickou dvojitou jedenástkou.
Premier League of Darts 2026
Výsledky - 7. noc (Dublin):
Štvrťfinále:
Michael van Gerwen (Hol.) - Gian van Veen (Hol.) bez boja
Luke Littler (Angl.) - Stephen Bunting (Angl.) 6:3
Gerwyn Price (Wal.) - Josh Rock (Sev. Ír.) 6:0
Luke Humphries (Angl.) - Jonny Clayton (Wal.) 6:3
Semifinále:
Luke Littler (Angl.) - Michael van Gerwen (Hol.) 6:5
Gerwyn Price (Wal.) - Luke Humphries (Angl.) 6:1
Finále:
Luke Littler (Angl.) - Gerwyn Price (Wal.) 6:5