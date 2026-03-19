VIDEO: Famózne otočky Littlera. Vo finále aj semifinále bol na pokraji prehry, no oslavuje

Angličan Luke Littler.
Angličan Luke Littler. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|19. mar 2026 o 23:48
Littler takmer prehral už v semifinále.

Anglický šípkar Luke Littler sa stal víťazom siedmej edície tohtoročnej Premier League of Darts.

Vo finále v írskom Dubline zdolal Walesana Gerwyna Pricea 6:5. Úradujúci majster sveta však v boji o trofej prehrával už 0:5 a šiestimi legmi dokázal priebeh zápasu otočiť.

Littler čelil až piatim šípkam Pricea na ukončenie zápasu, no pod tlakom nedokázal ukončiť zápas.

Littler dokázal v jedenástom legu zavrieť 81 bodov a tešil sa z druhej výhry v tomto ročníku.

VIDEO: Záver Luke Littlera vo finále

Mladý Angličan mal ťažkú cestu za výhrou. Najskôr v prvom zápase zdolal Stephena Buntinga 6:3, no v semifinále si poradil s Michaelom van Gerwenom opäť 6:5. Do zápasu sa vrátil za stavu 3:5.

Za stavu 4:5 dokázal Littler zatvoriť tzv. Big Fish, teda 170 bodov a vyrovnal na 5:5. V poslednom legu zatváral netypickou dvojitou jedenástkou.

Premier League of Darts 2026

Výsledky - 7. noc (Dublin):

Štvrťfinále:

Michael van Gerwen (Hol.) - Gian van Veen (Hol.) bez boja

Luke Littler (Angl.) - Stephen Bunting (Angl.) 6:3

Gerwyn Price (Wal.) - Josh Rock (Sev. Ír.) 6:0

Luke Humphries (Angl.) - Jonny Clayton (Wal.) 6:3

Semifinále:

Luke Littler (Angl.) - Michael van Gerwen (Hol.) 6:5

Gerwyn Price (Wal.) - Luke Humphries (Angl.) 6:1

Finále:

Luke Littler (Angl.) - Gerwyn Price (Wal.) 6:5

Šípky

    Angličan Luke Littler.
    Angličan Luke Littler.
    VIDEO: Famózne otočky Littlera. Vo finále aj semifinále bol na pokraji prehry, no oslavuje
    št 23:48
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Šípky»VIDEO: Famózne otočky Littlera. Vo finále aj semifinále bol na pokraji prehry, no oslavuje