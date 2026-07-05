    Nemecká legenda sa pustila do Nagelsmanna: Na ihrisku chýbal líder a bol to iba chaos

    Julian Nagelsmann.
    Julian Nagelsmann. (Autor: TASR/AP)
    TASR|5. júl 2026 o 07:33
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    Celý projekt pod Nagelsmannom bol podľa neho úplným fiaskom.

    Bývalý kapitán nemeckej futbalovej reprezentácie Lothar Matthäus ostro skritizoval trénera Juliana Nagelsmanna po nevydarenom vystúpení národného tímu na MS 2026.

    Podľa svetového šampióna z roku 1990 bol celý projekt pod jeho vedením „úplným fiaskom“.

    „Na ihrisku chýbal líder, herná kvalita, pevná obrana aj tímová spolupráca. Nebolo to nič iné, iba chaos,“ napísal Matthäus vo svojom stĺpčeku pre denník Bild.

    Podľa neho robil Nagelsmann príliš veľa chýb pri skladaní zostavy, taktike aj nominácii na šampionát. Vyčítal mu, že nemal alternatívny plán, tvrdohlavo sa držal svojho systému a ignoroval rady zvonku i zvnútra realizačného tímu.

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    Kritizoval aj jeho spôsob komunikácie s hráčmi. „Uprednostňovať správy cez WhatsApp pred osobnými rozhovormi? To je pre lídra nepredstaviteľné,“ napísal.

    Nagelsmann odstúpil po prekvapujúcom vypadnutí Nemecka v šestnásťfinále po prehre s Paraguajom 3:4 v jedenástkovom rozstrele.

    Matthäus zároveň uviedol, že zodpovednosť nesie aj vedenie Nemeckého futbalového zväzu (DFB), ktoré podľa neho príliš dlho verilo, že sa situácia zlepší.

    Za vhodného nástupcu Nagelsmanna na reprezentačnej lavičke označil bývalého trénera Borussie Dortmund a Liverpoolu Jürgena Kloppa. Informovala agentúra DPA.

    Pavúk MS vo futbale 2026

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    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    6.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Mexiko
    MEX
    6.7.2026 02:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    7.7.2026 18:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    7.7.2026 22:00
    Kolumbia
    COL
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    Francúzsko
    FRA
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    Domov»MS vo futbale 2026»Nemecká legenda sa pustila do Nagelsmanna: Na ihrisku chýbal líder a bol to iba chaos