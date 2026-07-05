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    Anglicko rieši zostavu pred osemfinále. Tuchel: Potrebujeme posledné stanovisko lekárov

    Reece James.
    Reece James. (Autor: TASR/AP)
    TASR|5. júl 2026 o 08:39
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    Rice napriek pretrvávajúcim bolestiam absolvoval prípravu s mužstvom.

    Obranca Jarell Quansah je podľa trénera Thomasa Tuchela pripravený nastúpiť za Anglicko v osemfinálovom zápase MS proti domácemu Mexiku (pondelok o 2.00 SELČ).

    Otázny zostáva štart pravého obrancu Reecea Jamesa, ktorého trápi zranenie zadného stehenného svalu.

    Quansah vynechal šestnásťfinálový duel proti Konžskej demokratickej republike pre vyvrtnutý členok, no v sobotu absolvoval v Mexiku kompletný tréning.

    „Jarell trénoval naplno a je úplne pripravený. Reece by možno mohol byť aspoň na lavičke, ale ešte potrebujeme posledné stanovisko lekárov,“ uviedol Tuchel podľa DPA s tým, že James bol jediným hráčom anglického tímu, ktorý sa na tréningu nezúčastnil.

    Stredopoliar Declan Rice napriek pretrvávajúcim bolestiam absolvoval prípravu s mužstvom.

    Podľa Tuchela hral proti DR Kongo s výraznými bolesťami spôsobenými nervovým problémom v zadnom stehennom svale, ktorý ho trápi už od vlaňajších Vianoc.

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    Domov»MS vo futbale 2026»Anglicko rieši zostavu pred osemfinále. Tuchel: Potrebujeme posledné stanovisko lekárov