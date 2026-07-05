    Paraguaj
    Paraguaj
    MS vo futbale 2026
    04.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    0 - 1
    0:0
    Francúzsko
    Francúzsko
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    Provokatéri mašinu nezastavili. Ak treba, aj my vieme strčiť ruky do špiny, vravel kapitán

    Francúz Kylian Mbappé v zápase s Paraguajom.
    Fotogaléria (15)
    Francúz Kylian Mbappé v zápase s Paraguajom. (Autor: TASR/AP)
    Titanilla Bőd|5. júl 2026 o 07:10
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    Jediný gól stretnutia dal z penalty Kylian Mbappé.

    Francúzska reprezentácia sa štvrtý raz po sebe dostala medzi najlepších osem tímov na majstrovstvách sveta.

    V osemfinále MS 2026 zdolali Francúzi Paraguaj 1:0 gólom Kylian Mbappého z pokutového kopu.

    Opäť zasiahol VAR

    V predchádzajúcich zápasoch bol francúzsky tím nezastaviteľný. V prvých štyroch stretnutiach na turnaji dalo mužstvo Didiera Deschampsa 13 gólov.

    Hráči Paraguaja však takmer našli recept na francúzsku smršť. Hoci juhoamerický tím za celý zápas mal len 103 presných prihrávok, čo je negatívny rekord v histórii MS, súpera dokázal celkom dlho držať na dištanc od brány Orlanda Gilla.

    Francúzi sa proti húževnatej obrane ťažko presadzovali a keď sa im to podarilo, Gill predvádzal v bránke parádne zákroky.

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    Francúzi zaknihovali prvú strelu do priestoru brány až v 23. minúte.

    Kľúčovým momentom zápasu bolo striedanie tentoraz nevýrazného Bradleyho Barcolu po hodine hry. Na jeho miesto prišiel Desiré Doue a už po deviatich minútach na ihrisku si vybojoval jedenástku.

    Uzbecký rozhodca Ilgiz Tantašev ju nariadil až po intervencii videorozhodcu. Na televíznych záberoch bolo vidieť, že Diego Gómez zasiahol koleno francúzskeho hráča.

    VIDEO: Penalta Kyliana Mbappého v zápase Paraguaj - Francúzsko

    Mbappé z bieleho bodu nezaváhal a zaznamenal svoj siedmy gól na tomto šampionáte a v boji o Zlatú kopačku sa dotiahol na Lionela Messiho.

    Celkovo v dejinách MS má na konte už 19 presných zásahov, rekordérom je Messi s dvadsiatimi gólmi.

    Bol to zároveň jubilejný 150. gól Francúzska v histórii majstrovstiev sveta.

    „Je fajn, že sme zažili aj takýto zápas, aby sme videli, ako ho zvládame,“ vravel po zápase Mbappé.

    Absolútna hanba

    Francúzsky kapitán si toho v šestnástke súpera vytrpel veľa. Paraguajčania neustále provokovali, snažili sa Mbappého a jeho spoluhráčov rozhádzať množstvom malých faulov, zdanlivo nevinných strkaníc a teatrálnych gest.

    Pred pokutovým kopom sa dokonca jeden hráč z Paraguaja vrhol na biely bod.

    Mbappé sa však väčšinou iba usmieval a nenechal sa rušiť.

    Po záverečnom hvizde mu chcel podať ruku brankár Orlando Gill, ale francúzsky útočník ho ignoroval. Gill mu potom hodil do chrbta loptu.

     „Chcel som mu podať ruku, ale nevnímal ma, ako keby som tam nebol. V tej chvíli ma chytila zlosť, ale nič viac sa nestalo. Upokojil som sa a už som len chcel zagratulovať Mbappému,“ opísal inkriminovaný moment Gill.

    Fotogaléria zo zápasu Paraguaj - Francúzsko na MS vo futbale 2026 (osemfinále)
    Paraguay's Julio Enciso kicks the ball during the World Cup round of 16 soccer match against France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Paraguay's Matias Galarza falls to the ground in a clash with France's Manu Kone during the World Cup round of 16 soccer match between Paraguay and France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Derik Hamilton) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    France's Jules Kounde (5) challenges for the ball with with Paraguay's Junior Alonso (6) and Paraguay's Andres Cubas (14) during the World Cup round of 16 soccer match between Paraguay and France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    France's Kylian Mbappe, right, and Paraguay's Diego Gomez battle for the ball during the World Cup round of 16 soccer match in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    15 fotografií
    France's Michael Olise runs with the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Paraguay and France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Derik Hamilton) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFrance's Maghnes Akliouche (25) and teammates walk through sprinklers to cool off before the World Cup round of 16 soccer match between Paraguay and France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of Paraguay pose for a picture prior to the World Cup round of 16 soccer match against France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of Paraguay huddle before the World Cup round of 16 soccer match against France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFrance's Ousmane Dembele (7) challenges for the ball with Paraguay's Matias Galarza (23) with during the World Cup round of 16 soccer match between Paraguay and France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of France pose for a picture before the World Cup round of 16 soccer match against Paraguay in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFrance's William Saliba and Paraguay's Diego Gomez, back, battle for the ball during a World Cup round of 16 soccer match between Paraguay and France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFrance's Michael Olise, left, dribbles the ball past Paraguay's Matias Galarza during the World Cup round of 16 soccer match between Paraguay and France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Derik Hamilton) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of France huddle before the World Cup round of 16 soccer match against Paraguay in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFrance soccer players ahead during the World Cup round of 16 soccer match between Paraguay and France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay players pose before the World Cup round of 16 soccer match between Paraguay and France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Derik Hamilton) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    „Francúzi hrajú na tomto turnaji výborne a sú favoritmi na titul,“ podčiarkol brankár Paraguaja.

    Kým deň predtým si Kapverdy svojou odvážnou hrou a oddanosťou voči úradujúcim majstrom sveta získali srdcia mnohých neutrálnych fanúšikov, Paraguajčania dosiahli presný opak.

    „Dnes zvíťazil futbal. O Paraguaji nechcem hovoriť,“ skonštatoval bývalý francúzsky reprezentant Thierry Henry v štúdiu americkej televíznej stanice Fox Sports.

    Bývalý reprezentačný brankár Anglicka Joe Hart volil na BBC oveľa tvrdšie slová:

    „To, čo predviedli hráči Paraguaja, je absolútna hanba. Ak by to boli moji hráči, ťahal by som ich preč z ihriska. Nikdy by som nechcel takto vyhrávať, nikdy by som nechcel takto hrať futbal.“

    Bývalý švédsky reprezentant Zlatan Ibrahimovič na stanici Fox Sports sa pri hodnotení zápasu nezaprel.

    „V takýchto situáciách je ťažké zachovať pokoj. Ja by som v tomto zápase dostal štyri červené karty a poslal by som niekoho niekam,“ poznamenal.

    „Francúzi však zostali disciplinovaní a na provokácie reagovali úsmevom. To je najlepšia odpoveď,“ doplnil.

    Neprišli v smokingoch

    Hráči Paraguaja paradoxne nedostali v zápase ani jednu žltú kartu. Francúzi dostali tri.

    Po skončení zápasu mužstvo na čele s Mbappém búrlivo oslavovalo. Hráči divoko tancovali na už klasickú futbalovú pieseň Freed from Desire.

    „Ukázali sme, že nie sme len mužstvo, ktoré hrá útočný futbal. Ak treba strčiť ruky do špiny, strčíme ich tam,“ vravel po zápase Mbappé.

    „Súper si myslel, že prídeme v smokingoch, ale vieme hrať aj drsný futbal – a ešte aj v tom sme boli lepší ako oni,“ vyhlásil kapitán Francúzov.

    Tréner Didier Deschamps na MS 1998 ešte ako hráč zažil dramatický zápas proti Paraguaju. Vtedy v osemfinále dal jediný gól až v predĺžení Laurent Blanc a Francúzsko postúpilo vďaka zlatému gólu. Francúzi nakoniec vyhrali celý turnaj.

    „Nebolo to ľahké. Ak by sme premenili ešte jednu šancu v závere zápasu, mohlo to byť príjemnejšie,“ vravel teraz Deschamps.

    „Paraguajčania využili všetky možné triky. Nie je to futbal, ktorý si ľudia pozrú s radosťou, ale dokázali sme sa sústrediť, čo nie je ľahké. Hrali sme proti fyzickému súperovi a spravili sme ďalší veľký krok,“ uviedol francúzsky tréner.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    6.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Mexiko
    MEX
    6.7.2026 02:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    7.7.2026 18:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    7.7.2026 22:00
    Kolumbia
    COL
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Semifinále
    Finále
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Francúz Kylian Mbappé v zápase s Paraguajom.
    Francúz Kylian Mbappé v zápase s Paraguajom.
    Provokatéri mašinu nezastavili. Ak treba, aj my vieme strčiť ruky do špiny, vravel kapitán
    Titanilla Bőddnes 07:10
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Francúz Kylian Mbappé v zápase s Paraguajom.
    Francúz Kylian Mbappé v zápase s Paraguajom.
    Provokatéri mašinu nezastavili. Ak treba, aj my vieme strčiť ruky do špiny, vravel kapitán
    Titanilla Bőddnes 07:10
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    Domov»MS vo futbale 2026»Provokatéri mašinu nezastavili. Ak treba, aj my vieme strčiť ruky do špiny, vravel kapitán