Provokatéri mašinu nezastavili. Ak treba, aj my vieme strčiť ruky do špiny, vravel kapitán

Francúzska reprezentácia sa štvrtý raz po sebe dostala medzi najlepších osem tímov na majstrovstvách sveta.
V osemfinále MS 2026 zdolali Francúzi Paraguaj 1:0 gólom Kylian Mbappého z pokutového kopu.
Opäť zasiahol VAR
V predchádzajúcich zápasoch bol francúzsky tím nezastaviteľný. V prvých štyroch stretnutiach na turnaji dalo mužstvo Didiera Deschampsa 13 gólov.
Hráči Paraguaja však takmer našli recept na francúzsku smršť. Hoci juhoamerický tím za celý zápas mal len 103 presných prihrávok, čo je negatívny rekord v histórii MS, súpera dokázal celkom dlho držať na dištanc od brány Orlanda Gilla.
Francúzi sa proti húževnatej obrane ťažko presadzovali a keď sa im to podarilo, Gill predvádzal v bránke parádne zákroky.
Francúzi zaknihovali prvú strelu do priestoru brány až v 23. minúte.
Kľúčovým momentom zápasu bolo striedanie tentoraz nevýrazného Bradleyho Barcolu po hodine hry. Na jeho miesto prišiel Desiré Doue a už po deviatich minútach na ihrisku si vybojoval jedenástku.
Uzbecký rozhodca Ilgiz Tantašev ju nariadil až po intervencii videorozhodcu. Na televíznych záberoch bolo vidieť, že Diego Gómez zasiahol koleno francúzskeho hráča.
VIDEO: Penalta Kyliana Mbappého v zápase Paraguaj - Francúzsko
Mbappé z bieleho bodu nezaváhal a zaznamenal svoj siedmy gól na tomto šampionáte a v boji o Zlatú kopačku sa dotiahol na Lionela Messiho.
Celkovo v dejinách MS má na konte už 19 presných zásahov, rekordérom je Messi s dvadsiatimi gólmi.
Bol to zároveň jubilejný 150. gól Francúzska v histórii majstrovstiev sveta.
„Je fajn, že sme zažili aj takýto zápas, aby sme videli, ako ho zvládame,“ vravel po zápase Mbappé.
Absolútna hanba
Francúzsky kapitán si toho v šestnástke súpera vytrpel veľa. Paraguajčania neustále provokovali, snažili sa Mbappého a jeho spoluhráčov rozhádzať množstvom malých faulov, zdanlivo nevinných strkaníc a teatrálnych gest.
Pred pokutovým kopom sa dokonca jeden hráč z Paraguaja vrhol na biely bod.
Mbappé sa však väčšinou iba usmieval a nenechal sa rušiť.
Po záverečnom hvizde mu chcel podať ruku brankár Orlando Gill, ale francúzsky útočník ho ignoroval. Gill mu potom hodil do chrbta loptu.
„Chcel som mu podať ruku, ale nevnímal ma, ako keby som tam nebol. V tej chvíli ma chytila zlosť, ale nič viac sa nestalo. Upokojil som sa a už som len chcel zagratulovať Mbappému,“ opísal inkriminovaný moment Gill.
„Francúzi hrajú na tomto turnaji výborne a sú favoritmi na titul,“ podčiarkol brankár Paraguaja.
Kým deň predtým si Kapverdy svojou odvážnou hrou a oddanosťou voči úradujúcim majstrom sveta získali srdcia mnohých neutrálnych fanúšikov, Paraguajčania dosiahli presný opak.
„Dnes zvíťazil futbal. O Paraguaji nechcem hovoriť,“ skonštatoval bývalý francúzsky reprezentant Thierry Henry v štúdiu americkej televíznej stanice Fox Sports.
Bývalý reprezentačný brankár Anglicka Joe Hart volil na BBC oveľa tvrdšie slová:
„To, čo predviedli hráči Paraguaja, je absolútna hanba. Ak by to boli moji hráči, ťahal by som ich preč z ihriska. Nikdy by som nechcel takto vyhrávať, nikdy by som nechcel takto hrať futbal.“
Bývalý švédsky reprezentant Zlatan Ibrahimovič na stanici Fox Sports sa pri hodnotení zápasu nezaprel.
„V takýchto situáciách je ťažké zachovať pokoj. Ja by som v tomto zápase dostal štyri červené karty a poslal by som niekoho niekam,“ poznamenal.
„Francúzi však zostali disciplinovaní a na provokácie reagovali úsmevom. To je najlepšia odpoveď,“ doplnil.
Neprišli v smokingoch
Hráči Paraguaja paradoxne nedostali v zápase ani jednu žltú kartu. Francúzi dostali tri.
Po skončení zápasu mužstvo na čele s Mbappém búrlivo oslavovalo. Hráči divoko tancovali na už klasickú futbalovú pieseň Freed from Desire.
„Ukázali sme, že nie sme len mužstvo, ktoré hrá útočný futbal. Ak treba strčiť ruky do špiny, strčíme ich tam,“ vravel po zápase Mbappé.
„Súper si myslel, že prídeme v smokingoch, ale vieme hrať aj drsný futbal – a ešte aj v tom sme boli lepší ako oni,“ vyhlásil kapitán Francúzov.
Tréner Didier Deschamps na MS 1998 ešte ako hráč zažil dramatický zápas proti Paraguaju. Vtedy v osemfinále dal jediný gól až v predĺžení Laurent Blanc a Francúzsko postúpilo vďaka zlatému gólu. Francúzi nakoniec vyhrali celý turnaj.
„Nebolo to ľahké. Ak by sme premenili ešte jednu šancu v závere zápasu, mohlo to byť príjemnejšie,“ vravel teraz Deschamps.
„Paraguajčania využili všetky možné triky. Nie je to futbal, ktorý si ľudia pozrú s radosťou, ale dokázali sme sa sústrediť, čo nie je ľahké. Hrali sme proti fyzickému súperovi a spravili sme ďalší veľký krok,“ uviedol francúzsky tréner.