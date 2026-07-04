    Paraguaj
    Paraguaj
    MS vo futbale 2026
    04.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    0 - 1
    0:0
    Francúzsko
    Francúzsko
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    Paraguaj si na ďalších majstrov sveta nevyšliapol. Francúzov zachránila od biedy až penalta

    Kylian Mbappé oslavuje so spoluhráčmi gól..
    Fotogaléria (15)
    Kylian Mbappé oslavuje so spoluhráčmi gól.. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|5. júl 2026 o 01:04
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    Francúzsko dnes zdolalo Paraguaj v osemfinále na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - osemfinále

    Paraguaj - Francúzsko 0:1 (0:0)

    Gól: 70. Mbappé (z 11 m)

    Rozhodovali: Tantašev - Sapenko, Gajnulin (všetci Uzb.)

    ŽK: Galarza - Barcola, Kone, Olise

    Diváci: 68.000

    Paraguaj: Gill – Caceres, Velazquez, G. Gomez (71. Mauricio), Alderete (58. Canale), Alonso – D. Gomez, Cubas, Galarza, Almiron (72. Avalos) – Enciso (61. Caballero)

    Francúzsko: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Digne – Manu Kone, Rabiot – Dembele (84. Cherki), Olise, Barcola (61. Doue) – Mbappe

    Francúzsko sa prebojovalo po víťazstve nad Paraguajom 1:0 do štvrťfinále prebiehajúcich MS 2026.

    O ich triumfe rozhodol v 70. minúte z pokutového kopu kapitán Kylian Mbappe. Štvrťfinálový duel medzi Francúzmi a Maročanmi je na programe budúci štvrtok o 22.00 SELČ vo Foxborough.

    Mbappe vsietil svoj siedmy gól na prebiehajúcom šampionáte a vyrovnal zápis Argentínčana Lionela Messiho. Francúzi vyhrali aj piaty zápas na tohtoročnom Mundiale.

    Fotogaléria zo zápasu Paraguaj - Francúzsko na MS vo futbale 2026 (osemfinále)
    Paraguay's Julio Enciso kicks the ball during the World Cup round of 16 soccer match against France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Paraguay's Matias Galarza falls to the ground in a clash with France's Manu Kone during the World Cup round of 16 soccer match between Paraguay and France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Derik Hamilton) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    France's Jules Kounde (5) challenges for the ball with with Paraguay's Junior Alonso (6) and Paraguay's Andres Cubas (14) during the World Cup round of 16 soccer match between Paraguay and France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    France's Kylian Mbappe, right, and Paraguay's Diego Gomez battle for the ball during the World Cup round of 16 soccer match in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    15 fotografií
    France's Michael Olise runs with the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Paraguay and France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Derik Hamilton) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFrance's Maghnes Akliouche (25) and teammates walk through sprinklers to cool off before the World Cup round of 16 soccer match between Paraguay and France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of Paraguay pose for a picture prior to the World Cup round of 16 soccer match against France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of Paraguay huddle before the World Cup round of 16 soccer match against France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFrance's Ousmane Dembele (7) challenges for the ball with Paraguay's Matias Galarza (23) with during the World Cup round of 16 soccer match between Paraguay and France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of France pose for a picture before the World Cup round of 16 soccer match against Paraguay in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFrance's William Saliba and Paraguay's Diego Gomez, back, battle for the ball during a World Cup round of 16 soccer match between Paraguay and France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFrance's Michael Olise, left, dribbles the ball past Paraguay's Matias Galarza during the World Cup round of 16 soccer match between Paraguay and France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Derik Hamilton) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of France huddle before the World Cup round of 16 soccer match against Paraguay in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFrance soccer players ahead during the World Cup round of 16 soccer match between Paraguay and France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay players pose before the World Cup round of 16 soccer match between Paraguay and France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Derik Hamilton) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Pre Paraguaj, ktorý v šestnásťfinále senzačne vyradil Nemecko po rosztrele z 11 m, zostáca historickým maximom štvrťfinále z MS 2010 v JAR.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Priebeh zápasu Paraguaj - Francúzsko

    I. polčas:

    Paraguajčania nastúpili na štadióne Lincoln Financial Field s päťlennou obrannou formáciou i uzdravaným stopérom Alderetem.

    V úmornej horúšave vytvorili pred vlastnou šestnástkou od začiatku hlboký blok. Francúzi sa v úvodnej štvrťhodine nedostali k svojej rýchlej hre a nevychádzali im ani prihrávky za obranu juhoamerického súpera.

    V 22. minúte to skúšal strelou z diaľky Kone, ktorý v základnej zostave Francúzov nahradil zraneného Tchouameniho.

    Na opačnej strane po akcii Almirona nepresne zakončil Diego Gomez. V 31. minúte po centri Dembeleho minul loptu Mbappe a Francúzi nič nevyťažili ani z rohových kopov.

    II. polčas:

    Druhý polčas sa začal strelou Rabiota vysoko nad. V 51. minúte brankár Maignan dlhým výkopom vysunul Mbappeho, no ten si pri spracovaní lopty pomohol rukou.

    Po ďalekonosnej strele Koneho sa vyznamenal Gill. Paraguajčania potom v krátkom čase prišli o zranených Aldereteho s Encisom, ktorých vystriedali Canale s Caballerom.

    Tréner Francúzov Deschamps poslal namiesto Barcolu na ihrisko Doueho. Ten priniesol oživenie a po nedovolenom zákroku Diega Gomeza vybojoval pre Francúzov jedenástku, ktorú uzbecký rozhodca Tantašev nariadil po konzultácii s VAR.

    Mbappe ju bezpečne premenil a Francúzi si už postup postrážili. So strelou striedajúceho Mauricia v závere riadneho hracieho času si poradil Maignan a v nadstavenom čase Gill zneškodnil dve tutovky Mbappeho.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    6.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Mexiko
    MEX
    6.7.2026 02:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    7.7.2026 18:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    7.7.2026 22:00
    Kolumbia
    COL
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Semifinále
    Finále

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    MS vo futbale 2026

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    Kylian Mbappé oslavuje so spoluhráčmi gól..
    Paraguaj si na ďalších majstrov sveta nevyšliapol. Francúzov zachránila od biedy až penalta
    dnes 01:0411
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    Domov»MS vo futbale 2026»Paraguaj si na ďalších majstrov sveta nevyšliapol. Francúzov zachránila od biedy až penalta